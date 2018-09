FOTO - Haló noviny/Roman BLAŠKO

Záleží na každém hlasu

Chladné, ale slunečné sobotní odpoledne na Karlově náměstí v Praze patřilo Dni s Haló novinami. Účastníkům i náhodným kolemjdoucím se představil nejen jediný český levicový deník, ale i kandidáti KSČM do Senátu, Zastupitelstva hlavního města Prahy a jejích městských částí.

Pozornost návštěvníků připoutaly stánky s prezentacemi Komunistického svazu mládeže, Spojenectví Práce a Solidarity, Strany demokratického socialismu, Slovanského výboru ČR, Společnosti česko–kubánského přátelství, Marxistické alternativy i občanské iniciativy Ne základnám. Lidé také podepisovali petice za bezplatnou městskou hromadnou dopravu a za uznání bydlení jako základního lidského práva.

První místopředseda ÚV KSČM Petr Šimůnek v úvodu přivítal nejen účastníky z Prahy, ale i ze Zlínska, Berouna, Chomutova, Pelhřimova, Tábora, Liberce a z dalších částí republiky. »Haló noviny pro mě znamenají především informace, které se nikde jinde nedozvíte,« zdůraznil.

Programem, prokládaným hudebními bloky, skvěle provázela moderátorská dvojice Helena Kočová a Arťom Korjagin. Nejprve vyzpovídala trojici pražských kandidátů KSČM do Senátu. »Vím, že jsou lidé na Senát naštvaní. Ale Senát tady je, a je třeba, aby ho ovládli lidé, kteří mají levicové, komunistické smýšlení, kteří chtějí pro lidi něco dobrého, abychom žili spravedlivě, ne jako v současném režimu,« připomněla Marta Semelová, která kandiduje ve volebním obvodu č. 17 – Praha 12. »Budu ráda, když všichni k volbám půjdou, protože záleží na každém hlasu.«

»Po roce 1990 určitá skupina poslanců prosadila zákon o privatizaci bytů, družstevního majetku. Už toto samo o sobě je zločin,« nezapřel předsedu jednoho bytového družstva Karel Skoupil, který kandiduje ve volebním obvodu č. 20 – Praha 4. »Polovina družstevníků požádala o převod do osobního vlastnictví, a zákon je tak nedokonalý, že teď nejsme schopni udělat vůbec nic. Bylo by dobré, kdyby se družstevnictví vrátilo do podoby, jakou mělo před třiceti, čtyřiceti lety. Na okrajích Prahy by se mělo začít stavět družstevní bydlení,« uvedl Skoupil svůj recept na řešení nedostatku bytů dostupných lidem s nižšími příjmy.

»Začátkem devadesátých let byla záměrně zastavena tzv. státní bytová výstavba,« navázal Vladislav Kopal, kandidát ve volebním obvodu č. 23 – Praha 8. »A bylo torpédováno bytové družstevnictví. Jinými slovy, vyschly zdroje. Pracovalo se jen s byty, které byly postaveny za socialismu. Co se stavělo, stavěli developeři. Cílem podnikání je tvorba zisku, a developeři se toho drží velice intenzivně. Jak se říká, v Praze je blaze, ale také draze,« řekl Kopal, který připomněl i raketově rostoucí ceny nájemního bydlení v hlavním městě.

Poslanec Jiří Dolejš, který je jedním z komunistických kandidátů do Zastupitelstva hlavního města Prahy, otevřel další ožehavé téma – vlastnictví a distribuci vody. Tu ovládá francouzská firma Veolia. »Potřeba mít pitnou vodu je velmi důležitá. KSČM dlouhodobě požaduje, aby vodní zdroje byly pod kontrolou státu, aby Praha kontrolovala svou vodu. Nedávno byla prodloužena smlouva s Veolií až do roku 2028. Do té doby tu Francouzi jsou. Zisk mají pražské vodovody a kanalizace asi tři čtvrtě miliardy ročně a mohla to mít Praha. Naší prioritou je vrátit vodu do našich rukou, abychom si tak strategickou věc ohlídali,« uvedl Dolejš.

Peněz má Praha dost, ale chybí politická vůle, prohlásil další z kandidátů, Lubomír Ledl. »Když sečtete všechny byty a parkovací místa, která se slibují na billboardech, tak tu bude opravdu Havaj. Ale až skončí volby, uvidíme. Jak jsme si vždycky říkali, že horší už to nebude, po volbách zjišťujeme, že to horší je. Jediné, na co politici slyší, jsou média a tlak veřejnosti. Po volbách na ně musíme tlačit, aby splnili, co slibovali.«

»Bydlení je jedním z témat, které KSČM dlouhodobě prosazuje,« řekl Jaromír Petelík. »Když jsme říkali, že je třeba stavět byty, všichni nás přehlíželi. Jsou tu hypotéky, lidé si prý poradí. Obecní byty je prý třeba prodat, obec není žádná realitka. Když nastala bytová krize, najednou všechny pravicové strany chtějí prosazovat výstavbu obecních bytů. My říkáme už dvacet let, že je třeba, aby se obecní majetek neprodával, podporovaly se mladé rodiny. Teď nám vykrádají volební program. Už deset let prosazujeme veřejnou dopravu v Praze zdarma. Všichni se nám smáli: komunisti populisti! A co má teď ČSSD jako hlavní téma voleb? MHD zdarma. Kde na to asi přišli? Děkujeme ODS a ČSSD, že se snaží prosazovat náš volební program,« uzavřel Petelík.

(ng)