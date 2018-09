Za obhajobu pracujícího člověka a suverenitu

Litoměřický odborný seminář, probíhající v sobotu v důstojném prostředí Kulturního domu Hrad, dosáhl ve svém čtvrtém ročníku rekordu – v počtu přednášejících i účastníků, kteří zaplnili prakticky celý sál. Reflexe stoletého výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků a úkoly pro autentickou levici i aktivní a přemýšlivé lidi – takový byl jeho obsah. Akci pořádal Ústecký KV KSČM za součinnosti levicové frakce v Evropském parlamentu GUE/NGL.

Vzpomínkou na jedny z prvních padlých Čechoslováků v boji s henleinovci v Liptani u Krnova právě před 80 lety zahájila svou zdravici místopředsedkyně ÚV KSČM a europoslankyně Kateřina Konečná. Právě komunisté jako skuteční vlastenci jsou těmi, kteří důsledně připomínají tuto část historie, která nemá všeobecnou podporu v mediálním mainstreamu. Mnichovskou dohodu, jejíž 80. výročí hanebného podepsání »o nás bez nás« se blíží, zmínila ve svém vystoupení také spisovatelka Lenka Procházková. Mnichovská dohoda porušila mezinárodní právo, ačkoli se zaštítila údajnou ochranou lidských práv. Země Mnichova hrály o čas na vyzbrojení pro válku, uvedla.

Československo jako společný domov připomněl poslanec Národní rady Slovenské republiky Ľuboš Blaha (Smer), který byl hostem všech dosavadních čtyř ročníků semináře. Vzpomíná na Československo socialistické a suverénní v době, kdy prezidentem byl Gustáv Husák, »velká osobnost československé levice,« řekl a vyzval k návratu levice k demokratickému socialismu, suverenitě a obhajobě pracujícího člověka. Blaha podrobil kritice Evropskou unii, jež trestá Maďarsko a Polsko za něco, »za co bude brzy trestat i ČR a Slovensko«. Pokud státy EU poslouchají pokyny z Bruselu a Štrasburku, tak jsou suverénní, konstatoval Blaha, ale pokud se stávají alternativní silou, jako například V4, nastupují tresty. Blaha v té souvislosti poděkoval europoslankyni Konečné, která zajistila, aby Blaha, jenž je předsedou evropského výboru NR SR, měl možnost vysvětlit ve frakci GUE/NGL postoj slovenské vlády k masivní protificovské kampani, jež následovala po zavraždění novináře Kuciaka a jeho snoubenky.

»Proti nehoráznému rozhodnutí« EP trestat Maďarsko se vymezil ve svém vystoupení také komunistický publicista a historik Josef Skála, jenž se spolu s europoslancem Jaromírem Kohlíčkem účastnil čtvrteční manifestace před maďarským velvyslanectvím v Praze. Podle něho nešlo v žádném případně o adoraci premiéra Orbána, nýbrž odmítnutí toho, aby České republice někdo ze zahraničí vnucoval, jak se má chovat.

Nedožité 100. narozeniny

»Československá republika vznikla jako průlom emancipace. Zato dnes vládne kapitulace,« poznamenal k výročí vzniku ČSR Skála, podle něhož se »ve vrchních patrech české politiky drží ‚rusofobní žvást‘«, česká politická scéna se mění v koňský handl a žel »republika stojí na straně agresora«. Skála informoval o vznikající platformě, možná spolku Paměť a svědomí. Vepsal si do záhlaví čelit přepisování dějin, navracet čest památce těch, jejichž zásluhy o mír a svobodu se zamlčují a znevažují, a konfrontovat politiku, ohrožující svět, pravdou o příčinách a vinících minulých tragédií.

»Nedožité sté narozeniny« Československé republiky připomněl psychiatr a někdejší ministr zdravotnictví Ivan David, který svým typickým pichlavým humorem nejednou rozesmál auditorium KD Hrad.

Na historické reminiscence obrátil pozornost také politolog profesor Oskar Krejčí. Současné Německo je třetí v Evropě ve zbrojních výdajích, a kdyby došlo k jejich dalšímu navýšení v souvislosti s tlaky velení NATO, Němci by se stali v této položce třetími na světě. »To, co se nám děje za zády, to už tady bylo,« varoval Krejčí, který tak poukázal na to, že v rámci boje proti nelegální migraci ztrácíme cit pro militarismus. »Je otázkou, zdali to není cílem…«

Co je smyslem našich životů?

Otázky, týkající se charakteru budoucí společnosti a jejího přežití, si pokládá člen Slovenské akademie věd profesor Peter Staněk, jehož příspěvek je tradičním zlatým hřebem Litoměřických seminářů. Soudobá společnost je dle něho neudržitelná nejen životním stylem, ale také masivní migrací, korupcí, rozkrádáním majetku… Měli bychom se každý zamyslet, co je smyslem našeho života a co po nás zbyde? A říkáme si pravdu? Dle něho musí platit rovnováha práv a povinností. Nejbližších 10 let rozhodne o stovkách let příštích. »Příští válka bude vyhlazovací. My lidé jsme jedinečným produktem Universa, proto nesmíme dopustit, aby to došlo tak daleko,« vyzval Staněk.

Dalšími řečníky byli vojenští odborníci Martin Koller a Ivan Kratochvíl. Mediálním partnerem byly i Haló noviny.

(mh)

FOTO – Haló noviny/Monika HOŘENÍ