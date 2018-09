Zbrojení nevede k míru a stabilitě

Organizace Nesehnutí upozornila na skutečnost, že Česká republika vyváží zbraně i do zemí, které jsou zapojeny do ozbrojených a válečných konfliktů. Představitelé Nesehnutých u příležitosti Mezinárodního dne míru (připadl na 21. září) vyzvali vládu k ukončení vývozu zbraní především do Saúdské Arábie.

Vývoz zbraní z České republiky dosáhl v roce 2017 14,7 mld. korun, což je o 3,3 mld. méně než v roce předešlém, uvádí se ve zprávě Nesehnutých. ČR podle nich podporuje některé konfliktní a násilné režimy dodávkami zbraní a válečného materiálu, a to navzdory tomu, že před třemi lety s dalšími státy OSN přijala 17 Cílů udržitelného rozvoje na období do roku 2030, přičemž hlavní prioritou Cílů je prosazování míru. Mezi největšími příjemci českých zbraní jsou podle Nesehnutých Saúdská Arábie, Egypt, Spojené arabské emiráty či například Turecko a Izrael. ČR má tak svůj podíl na rozdmýchávání ozbrojených konfliktů ve světě, míní Nesehnutí.

Opravdovým problémem jsou podle Petera Tkáče zbraně směřující z ČR do Saúdské Arábie. »Chceme vyzvat českou vládu, aby vývoz zbraní do této absolutistické monarchie zastavila,« řekl na tiskové konferenci v Praze. K přijetí embarga ostatně vyzvaly také expertní tým OSN a Evropský parlament. »Za posledních pět let hodnota českých zbraní vyvezených do Saúdské Arábie dosáhla 144 milionů eur, a to přesto, že jsou v této zemi brutálně potlačována lidská práva. Panuje také podezření, že zbraně jsou dále prodávány povstaleckým skupinám v Sýrii, Libyi či Jemenu,« informoval Tkáč. Největší argument proti vývozu našich zbraní do Saúdské Arábie vidí v páchání válečných zločinů během občanské války v Jemenu. »Většinu obětí má na svědomí právě koalice vedená Saúdskou Arábií,« zdůraznil.

Zodpovědnost za to, kam zbraně směřují, leží na ministerstvu zahraničních věcí, jež má posuzovat koncové spotřebitele, domnívá se Hana Zoor Svačinková. MZV vytváří tzv. Mapu globálních oborových příležitostí, v níž je zahrnut i zbrojní průmysl, ale úřad nepřihlíží dle jejího mínění k situaci v cílové zemi.

Na otázku našeho listu týkající se členství ČR v NATO, tlaku na zvyšování výdajů na zbrojení ze strany velení NATO či účasti českých vojáků v misích, Takáč odpověděl diplomaticky: Nesehnutí nemají kapacitu na posuzování členství ve vojenských paktech, jejich hlavní parketou je vývoz zbraní do cizích zemí. »Světové velmoci by neměly mít vojenské základny mimo své území a náklady na zbrojení by neměly růst,« reagoval přesto na dotaz naší zpravodajky.

(mh)