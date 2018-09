Slavia derby zvládla! Je v čele

V jediném včerejším zápase 9. kola nejvyšší fotbalové ligy porazila v derby Slavia vršovickou Bohemku 1:0 a je v čele tabulky. Jediný gól vstřelil ve 37. minutě Zmrhal. Druhá je o bod Sparta, která porazila Liberec 4:1. Zároveň je jediným týmem, který ještě v lize neprohrála. Dnes má ještě dohrávku Jablonec s Plzní v 18.00 na hřišti Severočechů.

Sparta zůstává stále jediným neporaženým týmem v lize a proti Liberci si navíc výrazně vylepšila skóre. Pražané rozhodli o triumfu třemi góly v úvodním dějství, kdy se trefil Nicolae Stanciu a po něm dvakrát Benjamin Tetteh. Hosté od 55. minuty dohrávali bez vyloučeného Damira Vukliševiče, přesto se jim v 89. minutě povedlo snížit po přesném přímém kopu v podání Romana Potočného. Hned za minutu se ale podruhé trefil Stanciu.

»Nevím, jestli to byl jeden z mých nejlepších výkonů tady. Nechtěl bych moc mluvit o svých výkonech, o jednom hráči, protože já nejsem tak důležitý jako je tým. Jsme po devíti kolech stále neporaženi a to je nejdůležitější,« řekl Stanciu.

Zatímco Sparta nastoupila v očekávané sestavě i s Kangou, jenž si odpykal karetní trest, slovenský kouč Liberce Hornyák se zahajovací jedenáctkou hodně překvapil. Nezvykle zvolil rozestavení s třemi středními obránci, na post stopera nasadil jinak levého beka Kerbra a vsadil také na Hybše, který si v lize po těžkém zraněná zahrál poprvé po deseti měsících.

Trenérovi hostí sázka na překvapení vůbec nevyšla a jeho svěřenci měli od úvodu v obraně velké mezery. Ve 14. minutě ještě Tetteh sám před gólmanem Hladkým neuspěl, ale o tři minuty později už domácí slavili. Rumunský záložník Stanciu se po rychle rozehraném rohu nakrátko prokličkoval mezi dvěma obránci a prostřelil brankáře.

Ve 25. minutě napřáhl Chipciu a Hladký jeho pokus vyrazil. Za dvě minuty už Sparta zvýšila. Stanciu přihrávkou mezi nohy bránícího Hybše vysunul Frýdka a jeho přízemní centr uklidil do sítě důrazný Tetteh, který přetlačil na malém vápně Vukliševiče.

Ghanský útočník, který v minulém kole jediným gólem rozhodl o výhře Sparty v Ostravě, byl k neudržení a ve 34. minutě se trefil znovu. Pohrál si s bránícím Kerbrem a po přesné střele do horního rohu poprvé v české lize skóroval v jednom utkání dvakrát. Slovan zahrozil až ve 42. minutě, kdy Kačarabovu hlavičku po rohu chytil skokem k tyči Nita.

Po přestávce kouč hostí poslal na trávník útočníka Mashikeho Sukisu a Liberec začal aktivněji, jeho snahu o snížení však utnulo vyloučení Vukliševiče v 55. minutě. Rozhodčí Ardeleánu mu udělil červenou kartu za faul na Tetteha až po zhlédnutí videozáznamu.

Sparta kontrolovala hru, přesto se jí nepodařilo udržet třetí ligovou nulu po sobě, neboť v 89. minutě Potočný poslal střelu z přímého kopu přesně k tyči. Už za minutu ale odpověděl rovněž povedenou ranou z dálky Stanciu.

Matějovský se vrátil ve velkém stylu

Mladá Boleslav rozstřílela Slovácko 5:1 a připravila soupeři čtvrtou porážku za sebou. Přesvědčivou výhru dvěma góly korunoval nejlepší střelec soutěže ruský útočník Nikolaj Komličenko, který už v sezoně dal deset branek. O další zásahy domácích se postarali Mareš, Přikryl a Matějovský. Za hosty ve druhém poločase snižoval na 1:2 Kuchta. Slovácko čtyři minuty před koncem přišlo o Daníčka, neboť dostal druhou žlutou kartu.

»Gól vždycky potěší, ale všichni víme, že jám tam od střílení branek moc nejsem. Za dobu, co hraju, jsem jich totiž moc nedal,« přidal Matějovský, který dal druhý gól v sezoně a poprvé od ročníku 2005/2006, kdy dal pět branek, zaznamenal v české lize v jednom ročníku víc než jednu branku. »My zatím máme sezonu v takových sinusoidách, takže bych se o nějakém laufu nechtěl moc bavit,« prohlásil. »Každopádně jsme chtěli potvrdit body z Jablonce, to se podařilo a myslím si, že už teď v kabině nám bude trenér říkat, ať se chystáme na další utkání do Příbrami,« dodal.

Brankové hody i v Karviné

Podobnou brankovou úrodu viděli diváci v Karviné, kde domácí zdolali Příbram 4:1 a po katastrofálním úvodu sezony se díky třem výhrám z posledních čtyř kol odpoutali ode dna tabulky. Mužem utkání byl bosenský obránce Letič, který přihrál na tři góly a čtvrtý si po jeho střele dal příbramský obránce Nitrianský do vlastní sítě. Mezi střelce vítězů se zapsali také Budínský, Wágner a Moravec. Za hosty snížil hned po příchodu na hřiště v úvodu druhého poločasu Mingazov. Příbram už na začátku zápasu přišla o svého nejlepšího střelce Slepičku, který skončil v nemocnici se zlomenou nohou a v podzimní sezoně už si nezahraje.

První výhra Opavy

Fotbalisté prvoligového nováčka Opavy vyhráli v brněnském azylu podruhé za sebou. Po Jablonci porazili Teplice 2:0. O první výhru pod vedením nového trenéra Ivana Kopeckého se brankami postarali Smola a Jursa. Teplice pokračovaly v sérii nepřesvědčivých výsledků, z posledních sedmi zápasů porazily pouze Karvinou.

»Myslím si, že ještě se Zlínem a Libercem jsme mohli v Brně uhrát víc. Ale budeme skromní. Každý bod se počítá,« dodal opavský střelec. »Měli jsme v úvodu ligy velmi těžký los a sžívali se se soutěží. Poslední zápasy už to s naší hrou vypadá, jak by mělo. Zvedáme se. Nyní máme za soupeře týmy, které jsou na naší úrovni. Musíme bodovat, to víme všichni,« řekl Smola.

Duel nejhorších pro Olomouc

Souboj dvou nejhorších celků první ligy zvládli lépe fotbalisté Olomouce a Duklu porazili 1:0. Jedinou branku vstřelil obránce Jemelka a Hanáci díky němu zvítězili po sérii šesti porážek. Pražané nenavázali na výhru nad Libercem při premiéře trenéra Romana Skuhravého, jsou stále poslední a na 14. příčku ztrácejí už čtyři body.

Baník Ostrava v páteční předehrávce porazil Zlíně 2:1 a přetrhl mu šňůru čtyř vítězných zápasů. Neprůstřelnost zlínského brankáře Dostála ukončil po 435 minutách Baroš, na 2:0 zvýšil chvíli nato Pazdera. Domácí už jen korigovali gólem Beauguela.

Zkusí zahnat zklamání z pohárů

Deváté kolo uzavře dnes šlágr Jablonce s Plzní. Oba týmy zkusí zahnat zklamání, které jim v týdnu v pohárech připravila soupeřova penalta v nastavení. Severočeši kvůli ní prohráli ve čtvrtek v Evropské lize 1:2 v Rennes a obhájce domácího titulu Viktoria o den dřív remizovala 2:2 v Lize mistrů s CSKA Moskva. Plzeň, která v Jablonci v lize neprohrála už devětkrát za sebou, bude usilovat o to, aby se znovu dostala před Spartu a držela krok s prvním místem.

Jablonec při premiéře ve skupině pohárů předvedl v Rennes sympatický výkon, ale na body smolně nedosáhl. Prodloužil tak sérii soutěžních porážek na tři, neboť v posledních dvou ligových kolech prohrál 0:2 v brněnském azylu Opavy a 0:3 doma s Mladou Boleslaví. Nejlepší tým jarní části minulého ročníku figuruje až ve středu tabulky.

»Musíme se přes porážku v Rennes přenést, připravit se a znova namotivovat hráče na Plzeň. Čeká nás mistr ligy a další těžké utkání. Plzeň má kvalitní a široký kádr. Určitě i u Viktorie převládá nějaké zklamání, když v Lize mistrů vedla 2:0 a má nakonec jen bod. Naši hráči musí dobře zregenerovat a jdeme do dalšího boje,« řekl pro klubový web jablonecký trenér Petr Rada, který v minulosti trénoval Plzeň.

Viktoria měla na přípravu o den více než soupeř. »Jablonec sice hrál Evropskou ligu ve čtvrtek, ale my zápas hrajeme až v pondělí. Normálně mužstva, která hrají Evropskou ligu, hrávala v neděli. Takže tím, že hrajeme až v pondělí, si myslím, že to pro ně nebude žádný problém,« mínil plzeňský trenér Pavel Vrba, jehož svěřenci z osmi kol této sezony sedmkrát zvítězili a prohráli jen na Slavii 0:4.

Západočeši v lize v Jablonci od května 2009 vždy bodovali a prohráli jediné z posledních 18 vzájemných utkání v nejvyšší soutěži. »Samozřejmě jsou oblíbenější a méně oblíbení soupeři, ale že bychom před každým zápasem řešili, jakou máme statistiku s mužstvem, to vůbec,« uvedl Vrba.

»Myslím, že výsledky Jablonce v posledních dvou kolech neodpovídají průběhu. Měli výraznou převahu, ale neměli štěstí. Měli nejlepší jaro v minulé sezoně, je to hodně zajímavé mužstvo s velkou kvalitou,« dodal Vrba. Zápas začne v Jablonci v pondělí v 18:00.

(mak, pk, čtk)