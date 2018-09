Ilustrační FOTO - pixabay

Mobilní přístup na internet používá 97 procent dětí v Česku

Mobilní telefony používá k připojení na internet 97 procent dětí, přitom v roce 2010 šlo pouze o 37 procent. Zhruba čtvrtina tráví na internetu více než čtyři hodiny denně. Vyplývá to ze studie EU Kids Online - the Czech Republic 2018, do které se na přelomu roku zapojilo více než 2600 dětí ve věku devět až šestnáct let.

Zhruba 85 procent mladých uživatelů na mobilech hraje hry, 75 procent pak denně sleduje videa a 72 procent je denně na sociálních sítích. Zhruba 24 procent používá internet v mobilech k práci do školy.

"Děti dnes používají k přístupu na internet dominantně mobilní telefony. Zdá se však, že rodiče kontrolují tyto telefony jen minimálně. Podíly rodičů, kteří používají software ke kontrole konzumovaného online obsahu, dokonce za posledních osm let poklesly. Chtěl bych doporučit rodičům, aby věnovali online bezpečnosti dětí větší pozornost. Rodiče by také neměli zapomínat si s dětmi povídat o tom, co a proč dělají na internetu," uvedl vedoucí projektu EU Kids Online - the Czech Republic 2018 David Šmahel z Masarykovy univerzity v Brně.

Celkem 77 procent dětí uvedlo, že ví, jak změnit nastavení soukromí na sociálních sítích. Jen zhruba polovina odpověděla, že ví, jak si ověřit pravdivost informací z internetu.

Okolo 46 procent dětí vidělo v posledním roce obsah, kde si lidé ubližují, čtvrtina se pak setkala s popisem způsobů, jak spáchat sebevraždu. S nenávistnými zprávami proti skupinám lidí nebo jednotlivcům se setkaly dvě pětiny dětí, s návody na užívání drog pak třetina.

Vodafone spolu s antivirovou firmou Avast vyvinul službu, která dokáže filtrovat a zakázat jednotlivé stránky, aplikace nebo jejich skupiny. Rovněž umí pozastavit přístup na internet. Aplikace umožňuje ověřit si i to, jestli dítě v pořádku dorazilo ze školy domů nebo do kroužku. Pro systém Android bude dostupná od přelomu září a října, pro iOS zhruba o měsíc později. Cena za používání je 149 korun měsíčně.

(čtk)