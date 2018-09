Do voleb již stříháme metr

Do dne komunálních voleb zbývá pouze pár dnů. O tom, jak budou práci zastupitelů, radních či starosty hodnotit občané, můžeme pouze přemýšlet. Lidé, kteří ve městě Blansko zastupují KSČM, jsou občany Blanska stejně jako my všichni. Když začneme bilancovat, najdeme spoustu věcí, které se podařilo prosadit. Jsou však i takové, které je třeba dotáhnout do konce, nebo se objevily nové problémy, které je třeba řešit.

Každá generace má na život různý pohled. Shodnou se však na tom, že je třeba se chovat ve svém městě tak, aby bylo bezpečné, dávalo lidem možnost obživy, dostatek volnočasového vyžití a každý z občanů byl v co největší míře spokojen.

KSČM prosazuje ve svém programu zlepšení péče o seniory, hendikepované, matky samoživitelky a v neposlední řadě i mladé rodiny s dětmi. Každý z nás se po celé volební období potkával s občany a vnímal jejich připomínky, co je třeba zlepšit. Ať už se jedná o stav komunikací, zlepšení dopravy, znovuobnovení kdysi překotně zrušených jeslí, tak i možnost sportovního a kulturního vyžití. Především děti a mládež by měli mít možnost věnovat se svým zájmům a rodiče tak ztratit obavu z toho, že budou bezcílně bloumat ulicemi, pokud oni jsou v práci. Taktéž zajištění zlepšení bezpečnosti v ulicích zvláště v nočních hodinách je velmi podstatné, hlavně pro seniory. Pokud budeme ve volební dny sedět doma, ztratíme jedinečnou možnost rozhodovat o své budoucnosti, ale i současnosti. Můžeme mít rozdílné názory, ale v jednom se jistě shodneme. Chceme žít spokojený život, chceme, aby naši senioři po letech poctivé práce nemuseli obracet každou korunu.

Blansko je a bude naším domovem i nadále, a proto pojďme 5. a 6. října ke komunálním volbám a rozhodněme tak, kdo povede blanenskou radnici v dalších čtyřech

letech. Rozhodovat o tom, kdo usedne do zastupitelských křesel, by měly především programy jednotlivých stran a uskupení a rozhodně by měly jít stranou politické boje. Na menších obcích a městech se všichni dobře známe, a tak dovedeme odhadnout, jak který kandidát bude pracovat v dalších letech.

Emil PERNICA, vedoucí kandidát KSČM do Zastupitelstva města Blansko