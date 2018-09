Rusko »ukazuje svaly«?

Rusko prý »ukazuje svaly«, tak nám to sdělila televizní stanice Nova. Zdůvodnila tak žádost polské vlády o zřízení americké vojenské základny ve své zemi. Polsko prý dokonce je tak vstřícné, že by dalo, pokud jsem špatně neslyšel, Američanům čtyřicet čtyři miliard (přepočteno na koruny), aby je přesun vojáků odněkud do Polska tolik nebolel. Prý se sto tisíci polských vojáků (?) by tak bylo hrází proti nebezpečí, v němž se Polsko, a nejen Polsko, ocitlo. Rusko je totiž útočné a nikdo neví, co udělá zítra. Dovolilo si dokonce prodat Číňanům několik supermoderních letadel, a to se nesmí. Proto na Čínu, která si dovolila je koupit, byly uvaleny další sankce. A zdůvodnění? No přece anexe Krymu a vměšování do amerických voleb.

Tak Spojené státy začaly další ze svých válek. Tentokrát chtějí zřejmě trestat každého, kdo bude s Ruskem obchodovat. Už ne jen Rusko, ale každého, kdo si dovolí od Ruska něco koupit. Začalo to několika letadly Číně, kam až dnešní žraločí Amerika bude chtít dojít? Jak dál se bude mstít za to, že nemůže na Krymu vybudovat svou základnu a je narušen plán na ovládnutí Černého moře? Amerika má po celém světě své základny a to je přece, jak řekl jeden z jejích prezidentů, americká předzahrádka. Myslel tehdy východ Středozemního moře, později byl okruh zájmu v tichosti rozšířen.

Další ze základen USA bude tedy na evropském území. Polsko se prý totiž bojí. Čeho se bojí? Nebýt Sovětského svazu, nebylo by v dnešních hranicích, nepatřily by mu Wroclaw, Štětín, Gdaňsk, ani k českému království kdysi patřící Kladsko. Prý to napomůže zvýšit zaměstnanost v regionu, kde ona základna bude. Hovoří se o tom, že to bude v blízkosti ruské Kaliningradské oblasti. Pokud ano, vznikne tak další místo zvýšeného napětí ve světě, kde na dostřel budou na sebe mířit americké a ruské zbraně. Máme se tedy, vzhledem k servilnosti některých představitelů Polska, na co těšit.

Otakar ZMÍTKO