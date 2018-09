Smutek. Padl Slavík

Tak je to tady. Český slavík Mattoni je (prozatím) minulostí. Podle zákulisních informací právě proto, že nečekaně na poslední chvíli odpadl hlavní sponzor – Mattoni. Vysvětlení pořádající agentury je samozřejmě jiné – minimálně roční pauza a něco jako čas na hledání nové podoby soutěže, která by více reflektovala současné trendy života na sociálních sítích. Ale o kreativní proměny se slavičí organizátoři snažili poměrně zdařile už v minulých letech – v tom fakt problém nebude. Ještě týden před oznámením o pauze totiž tomu, že se letos hlasovat nebude, nic nenasvědčovalo.

V tomto duchu píše i autorka jednoho z komentářů na stránkách týdeníku Reflex, Kateřina Kadlecová, která smysl ankety totálně strhala. Včetně přeneseného obvinění z podvodného hlasování fanklubů právě na oněch sociálních sítích. Zcela nesouhlasím. Jednak proto, že nevidím nic nelogického a neregulérního na tom, aby fankluby na internetu »organizovaly« (vyzývaly k) hlasování – o tom by to právě, na rozdíl od různých cen kritiky, mělo být (vždyť šlo o anketu popularity, jejíž součástí je i síla fanklubů) – a pak zkrátka »někdo má rád holky, jiný zase vdolky«. No tak paní Kateřina a mnozí další »světonázorovci« a alternativci nehlasovali, no.

Tohle byla užitečná anketa, která měla v záplavě zahraniční produkce podporovat právě domácí zpěvačky, zpěváky a kapely... Něco jiného je, že pořádající agentura nezvládala při vší snaze dostatečně PR, neuměla lidem smysl ankety vysvětlit, a tak se pořád hlasovalo pro Gotta a Bílou (popřípadě Kabáty), protože český národ je pohodlný národ »konzerv«. Právě ty stejné výsledky na prvních místech většinu lidí unudily, že přestali hlasovat. Ale tomu se dalo zabránit. Například aktéry, kteří dosáhnou 10 zlatých slavíků, vyřadit uvedením do Síně slávy a hotovo. Namítnete, že Slavík zkrachoval i na Slovensku, kde Gotta a Bílou nemají, že u nás před časem krachla jiná, podobná soutěž popularity – TýTý, ale to je všechno o tom, že kdyby se to uchopilo jinak a byly na to prostředky, akce mohla žít dál. I když lidi »čumí na bednu« čím dál tím míň a jsou ponořeni do té virtuální reality.

Takže nevěřím tomu, že Jaroslav Těšínský a jeho agentura Musica Bohemica Českého slavíka odpískali jen proto, že by mu chtěli dát čas na restart. Rozhodující musely být ty korunky. Bez peněz nejen do politiky, ale i do »šoubyzu« nelez – v kapitalismu platilo, platí a bude platit.

Roman JANOUCH