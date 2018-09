Ilustrační FOTO - pixabay

Vítr lámal stromy a zkomplikoval dopravu

Silný vítr, který hlavně v neděli večer a v noci zasáhl celou zemi, omezil železniční i silniční dopravu. Spadlé stromy zastavily vlaky na více než deseti úsecích včetně hlavní trati mezi Benešovem a Táborem.

Desítka tratí byla neprůjezdná ještě po páté hodině ráno, o pět hodin později vlaky podle webu Českých drah nejezdily už pouze mezi Strakonicemi a Katovicemi, kde k obnovení provozu došlo odpoledne. Mezi Opavou a Ostravou kvůli pádu stromů do trolejí vyjely motorové vlaky. V noci byly vedle hlavní trati u Benešova přechodně mimo provoz také některé úseky hlavně v Jihočeském a Moravskoslezském kraji, do spadlého stromu vlak narazil ve Skalici u České Lípy.

Spadlé stromy omezily provoz i na silnicích. Ve Sviadnově na Frýdecko-Místecku narazila dodávka do spadlých drátů, nikdo nebyl zraněn. Na Ostravsku najel nákladní vůz do spadlého stromu. V tříkilometrovém úseku mezi Prostějovem a Vyškovem na dálnici D46 vítr povalil dopravní značení do jízdních pruhů.

Hasiči v České republice vyjížděli v neděli kvůli bouřkám a silnému větru k více než tisícovce zásahů, hlavně ve Středočeském, Jihočeském a Plzeňském kraji. Odstraňovali spadlé stromy a větve a zajišťovali uvolněné střechy. Počet takzvaných technických zásahů byl téměř šestkrát vyšší, než je dlouhodobý průměr, uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Nicole Zaoralová. Celkově hasiči jeli k 1270 událostem. Nynější bouře Fabienne byla ale z pohledu hasičů klidnější než orkán Herwart, který se přes Českou republiku přehnal loni v říjnu a způsobil 7309 mimořádných událostí.

Středočeské hasiče zaměstnal v noci silný vítr při víc než 200 výjezdech, zasahovali mimo jiné u dvou nehod vlaků, které narazily do spadlého stromu. Ke zhruba 30 událostem byli povoláni v Praze, Libereckém, Zlínském a Královéhradeckém kraji. V Olešnici v Orlických horách spadl na silnici komín místní fary.

V noci se vítr přesunul na Moravu. V Moravskoslezském kraji hasiči zaznamenali od nedělního večera do rána víc než 150 výjezdů, především k polámaným stromům. »Relativně větší škody mohly způsobit čtyři spadlé stromy na různých místech kraje na zaparkovaná vozidla, v nichž ale nebyli lidé,« uvedl mluvčí moravskoslezských hasičů Petr Kůdela. Karviná až do odvolání uzavřela zámecký park.

V Olomouckém kraji bylo zásahů 90, stromy zde spadly na zaparkovaná osobní auta, železniční trať, dálnice i rodinné domy. V chatové osadě Suchý Žleb u Hluboček na Olomoucku byli dva lidé zraněni po pádu stromu na chatu. Skončili v nemocnici. Střechu rodinného domu vítr sroloval ve Štěpánově na Olomoucku, poryv utrhl střechu o rozměru 15 krát 15 metrů v hranické nemocnici. Jihomoravští hasiči kvůli silnému větru vyjížděli asi na 50 míst. Na Vysočině bylo výjezdů více než 60.

Energetická společnost ČEZ po větrné noci evidovala dopoledne ještě zhruba 13 000 odběrných míst bez elektřiny, opravy se zřejmě protáhnou až do dneška. E.ON hlásil zhruba 3000 odběratelů bez proudu, zhruba polovina z nich byla v jižních Čechách a druhá polovina na jižní Moravě. Před půlnocí měl ČEZ bez elektřiny 140 000 odběrných míst a E.ON na jihu Čech 20 000. Závad na vedení vysokého napětí evidoval ČEZ i E.ON kolem 10.00 dohromady zhruba 80. Na Rakovnicku, kde spadlo šest stožárů velmi vysokého napětí, budou muset energetici postavit náhradní vedení. Škody ČEZ předběžně odhaduje na desítky milionů korun.

(cik)