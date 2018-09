Plzeň vysoko prohrála v Jablonci a je třetí

Fotbalisté Plzně v dohrávce devátého kola první ligy prohráli v Jablonci 0:3 a klesli na třetí místo tabulky. Obhájci titulu ztrácí tři body na Slavii a dva na Spartu, kterou přivítají v pátek. V souboji pohárových účastníků se v úvodním poločase dvakrát trefil Michal Trávník a domácí záložník po změně stran připravil i třetí gól pro Jana Chramostu.

Severočeši v nejvyšší soutěži zabrali po dvou prohrách bez vstřelené branky a poskočili na šestou pozici. Viktoria utrpěla druhou porážku v ligové sezoně a v Jablonci nebodovala po devíti letech.

Západočeši nastoupili ve stejné základní sestavě jako ve středečním utkání skupiny Ligy mistrů s CSKA Moskva (2:2). Jablonci oproti čtvrtečnímu duelu Evropské ligy v Rennes (1:2) chyběl jenom lehce zraněný útočník Doležal, kterého nahradil Chramosta.

Domácí od začátku soupeře zmáčkli. Po Chramostově přistrčení Trávník napálil boční síť, Jovovičovu nečekanou střelu pak gólman Kozáčik vytáhl nad břevno. Jablonečtí hosty k ničemu nepouštěli a sami si vytvářeli další šance. V 18. minutě povedenou akci zakončil Chramosta jen střelou doprostřed branky a Kozáčik ji nadvakrát zastavil.

Ve 27. minutě se už aktivnější Jablonečtí dočkali. Chramosta nacentroval do pokutového území a Trávník tečovanou hlavičkou otevřel skóre. Hosté se dál trápili, hodně chybovali a ztráceli míče. Ve 39. minutě Masopust přistrčil míč volnému Trávníkovi a ten zvýšil přesnou ranou do horního růžku. Těsně před koncem poločasu Jovovič ještě těsně minul plzeňskou branku.

Druhý poločas začal v podobném duchu jako ten první. V 56. minutě si na Trávníkův roh naskočil bývalý plzeňský útočník Chramosta, jehož hlavičku doprostřed Kozáčik neudržel.

O chvíli později naopak slovenský gólman nezaváhal a vyrazil přízemní pokus Masopusta. Domácí si v závěru nepřipustili žádné komplikace a plzeňské mužstvo porazili teprve ve druhém z posledních 19 ligových utkání. Západočeši venku prohráli podruhé za sebou při celkovém skóre 0:7.

Petr Rada (trenér Jablonce): »Myslím si, že jsme vyhráli naprosto zaslouženě. Náš výkon měl kvalitu od všech hráčů. Až na první tři minuty, kdy soupeř zahrozil dvěma centry, jsme měli většinu zápasu pod kontrolou. Drželi jsme aktivitu směrem dopředu a nenechali soupeře rozehrát, protože tam je jejich silná stránka. Myslím, že hráči to pochopili dobře. Měli jsme šance a díky Michalu Trávníkovi jsme je proměnili. Chtěli jsme stavět na výkonu v Rennes v poháru, proto jsme se snažili. Bylo dobře, že to byla Plzeň, protože je to stejně kvalitní tým. Potřebovali jsme bodově zabrat. To, že je to s Plzní, je o to cennější. Hráčům musím po pohárovém zápase poděkovat.«

Pavel Vrba (trenér Plzně): »Jablonec hrál dobře, my jsme jim nestačili a Jablonec zaslouženě vyhrál 3:0. Jablonec byl přesnější a důraznější ve velkém vápně. My jsme tam také nějaké situace měli, ale bohužel jsme v nich nebyli tak razantní a přesní jako Jablonec. Je to spravedlivý výsledek, který na tom hřišti byl. Ty góly většinou padly po našich nedůrazech a ztrátách míčů. Jednou pěkný gól ze střední vzdálenosti, kdy to trefil Trávník. Z dalších dvou gólů obviňovat někoho určitě budu, ale nebude to jenom Matúš Kozáčik.«

FK Jablonec - Viktoria Plzeň 3:0 (2:0)

Branky: 27. a 39. Trávník, 56. Chramosta. Rozhodčí: Franěk - Blažej, Flimmel. ŽK: Limberský, Kolář, Kopic (všichni Plzeň). Diváci: 2782.

Jablonec: Hrubý - Holeš, Hovorka, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (73. Kubista), Trávník, Považanec, Jovovič (90.+2 Acosta) - Chramosta (83. Ikaunieks). Trenér: Rada.

Plzeň: Kozáčik - Řezník, Pernica, Hubník, Limberský - Hořava (64. Chorý), Hrošovský - Kopic (76. Ekpai), Kolář (46. Čermák), Kovařík - Krmenčík. Trenér: Vrba.

1. Slavia 9 8 0 1 22:4 24 2. Sparta 9 7 2 0 19:5 23 3. Plzeň 9 7 0 2 14:9 21 4. Zlín 9 6 1 2 16:7 19 5. Ostrava 9 6 1 2 14:5 19 6. Jablonec 9 4 1 4 14:10 13 7. Mladá Boleslav 9 4 1 4 22:20 13 8. Bohemians 1905 9 3 2 4 10:12 11 9. Příbram 9 3 2 4 14:18 11 10. Liberec 9 2 4 3 9:12 10 11. Karviná 9 3 0 6 14:19 9 12. Teplice 9 2 3 4 11:17 9 13. Slovácko 9 3 0 6 11:20 9 14. Opava 9 2 1 6 9:18 7 15. Olomouc 9 2 0 7 9:18 6 16. Dukla 9 1 0 8 6:20 3





(red)