Ilustrační FOTO - Haló noviny

Sehnat někoho za volant autobusu je fuška

V České republice chybí podle dopravců až 5000 řidičů autobusů. Jejich dlouhodobý nedostatek navíc zhoršuje stárnutí aktivních šoférů, protože čtvrtina z nich je starších 60 let.

Sdělil to generální tajemník sdružení Česmad Bohemia Vojtěch Hromíř. V ČR aktivně působí asi 25 000 autobusových řidičů. Hlavním důvodem nedostatku řidičů je nespokojenost s platy, nyní je garantovaná mzda na 108,80 Kč na hodinu.

Dlouhodobý nedostatek řidičů podle Hromíře často vede k situacím, kdy dopravci nejsou schopni reagovat na rozšířené objednávky zadavatelů, protože nemají dostatek záloh. »V době dovolených jezdí každý, kdo má příslušné řidičské oprávnění, včetně dispečerů a technických pracovníků firem,« řekl Hromíř. Tím podle něj trpí i kvalita služeb.

Situace se navíc neustále zhoršuje, protože tuzemští šoféři autobusů stárnou. Průměrný věk řidičů podle průzkumu Česmad Bohemia přesahuje hranici 50 let. Podle Hromíře je alarmující především velký počet řidičů starších 60 let, kterých je zhruba čtvrtina. Dalších 13 procent šoférů je pak dokonce v důchodovém věku. Dopravcům tak chybí především mladí řidiči, kteří by doplnili stavy a vystřídali přesluhující řidiče.

Problémy dopravních firem s nedostatkem zaměstnanců potvrdil i prezident Svazu dopravy Jaroslav Hanák. Dopravci podle něj musí aktivně vyhledávat nové pracovníky. Stále častěji se zaměřují na řidiče ze zahraničí, v kurzu jsou zejména pracovníci z Ukrajiny. Čím dál větší prostor dostávají za volantem také ženy, jejichž zapojení ale zatím podle Hromíře není tak běžné jako třeba u tramvají v městské hromadné dopravě. Zároveň v autobusové dopravě přibývá bývalých šoférů kamionů. Podle Hromíře totiž mnoho řidičů nechce trávit čas mimo domov, a spokojí se proto i s často nižší mzdou.

Dlouhodobý nedostatek řidičů má kořeny především v nespokojenosti šoférů s platy, což vyústilo v jejich protesty v roce 2016. Vláda poté zvýšila minimální mzdu o téměř třetinu na 98,10 Kč/hod. Aktuálně je garantovaná mzda šoférů na 108,80 Kč/hod., ministerstvo práce nedávno navrhlo další zvýšení o více než deset procent na příští rok.

Podle Hromíře postupné zvyšování mezd sice zvýšilo atraktivitu řidičského povolání, situaci s nedostatkem šoférů to však zatím nezměnilo.

Cestujících v linkové autobusové dopravě v ČR přitom dlouhodobě ubývá. Loni využilo autobusy 298 milionů lidí, což je nejméně za posledních 15 let. Úbytek počtu cestujících v pravidelné autobusové dopravě pokračuje i letos, v prvním čtvrtletí v ní cestovalo 75,9 mil. lidí, meziročně o 3,5 mil. méně.

(ici)