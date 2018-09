Ilustrační FOTO - pixabay

Saúdi bombardují přístav s jídlem pro děti

Dalšímu milionu dětí ve válkou zmítaném Jemenu hrozí hladomor, oznámila organizace na ochranu dětí Save the Children. Hladem podle ní v současnosti trpí 5,2 milionu jemenských dětí. Za tragickou situací stojí válka, v jejímž důsledku stále rostou ceny jídla, zatímco se propadá jemenská měna.

Další hrozbu představují boje v okolí klíčového přístavu Hudajdá, přes který se do částí Jemenu ovládaných povstalci dostává většina potravinové pomoci pro civilisty, napsal zpravodajský server BBC.

Devastující válka

Jemen už mnoho let devastuje konflikt, který se vyostřil začátkem roku 2015, když se šíitští rebelové známí jako Húsíové zmocnili většiny západního Jemenu a přinutili prezidenta Abdar Rabbúa Mansúra Hádího uprchnout do zahraničí.

Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty a dalších sedm sunnitských arabských států (za podpory USA) činnost povstalců, které považují za zástupce Íránu, velmi znepokojila. Koalice proto zahájila krvavou odvetu s cílem dostat Jemen pod kontrolu mezinárodně uznané vlády. Dosud se jí to ale nepodařilo a válka si podle OSN již vyžádala více než 10 000 obětí na životech, z toho dvě třetiny tvoří civilisté. Dalších 55 000 lidí bylo v konfliktu zraněno.

Učitelé bez mezd

V důsledku války učitelé a zaměstnanci veřejného sektoru dostávají výplatu se zpožděním a v některých případech neobdrželi za uplynulé dva roky vůbec žádné peníze. Ceny jídla jsou mezitím o 68 % vyšší než před začátkem války a jemenský rijál za tuto dobu ztratil 180 % své hodnoty.

»Miliony dětí neví, kdy dostanou další jídlo,« uvedla výkonná ředitelka Save the Children Helle Thorningová-Schmidtová. V jedné nemocnici, kterou jsem v Jemenu navštívila, byly děti tak slabé, že ani nebrečely, dodala. »Válka může zabít celou generaci jemenských dětí, které ohrožuje bombardování, hlad a nemoci jako cholera, kterým se dá za normálních okolností zabránit,« doplnila.

Save the Children letos poskytla péči téměř 400 000 velmi podvyživených dětí mladších pěti let. Situace je ale velmi tíživá a hrozí, že do konce letošního roku v Jemenu zemře hlady více než 36 000 dětí, uvedla Save the Children.

Malý Alá nepřežil

Zpravodajský server BBC zveřejnil reportáž z hlavní nemocnice v přístavním městě Hudajdá. V úvodu se objevuje tříletý chlapec Alá - leží, oči obrací v sloup a stěží dýchá. Narodil se za války a umírá hlady. V průběhu natáčení je chlapec odnesen na jednotku intenzivní péče. Lékaři mezitím uvádějí, že situace v nemocnici se velmi zhoršila. V péči je tam více podvyživených dětí než v minulosti. Zatímco dříve tyto děti byly převážně z chudších rodin, dnes se tam ocitají i děti rodin patřících ke střední třídě.

Stále panují obavy z blokády přístavu Hudajdá. »Jídlo by nemělo být zbraní války, mělo by být zbraní míru. Tady v Hudajdá Saúdská Arábie a její spojenci přístav bombardovali,« poukázal David Beasley ze Světového programu pro výživu (WFP) na zákeřnost sunnitsko-washingtonské koalice. Zároveň ji vyzval, aby Hudajdá nebombardovala, a upozornil, že 95 % potravin pro nevinné civilisty se do země dostává tímto přístavem. Den po skončení natáčení rodina malého chlapce BBC kontaktovala. Dítě zemřelo a rodina si přála poslední chvíle s ním natočit, aby se svět dozvěděl, co se v Jemenu děje.

