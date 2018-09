Sirotci

Média nás neustále atakují různými problémy. Velká část těchto témat není pro většinu občanů podstatná, ale neustálým opakováním a vnucováním se jim dostávají do povědomí.

Jedním takovým tématem poslední doby je umístění 50 sirotků ze Sýrie do rodin v naší republice. Má to být akt naší vysoké humanity, projev dobra a otevřeného srdce. Jistě, pomoc 50 dětem není pro náš stát ničím nemožným. Není problém najít rodiny, kam by se děti umístily, ani finančně není takovýto projekt zas tak náročný, abychom to neunesli.

Problém je, co tím sledujeme. Je to vůbec nějaké prospěšné řešení? Není to jen naoko líbivé gesto? Nejprve EU podporovala USA v tažení proti vládě v Sýrii. Jásala nad postupem opozice. Slovně odsuzovala Islámský stát, ale na druhou stranu se těšila z jeho úspěchů a konce vlády prezidenta Bašára al-Assada. Postupné vytlačení Islámského státu z většiny území, znovuzvolení prezidenta není západním představitelům příliš pochuti. Jak se těšili na dobré kšefty se zbraněmi, na ovládnutí bohatých nerostných zdrojů. Nyní aspoň kyne zisk z možné obnovy válkou zničené země.

Západem podporovaná válka vyhnala z domovů přes tři miliony občanů Sýrie. Mnoho dalších lidí zemřelo v důsledku bombardování, na následky vojenských útoků. Byla zničena obydlí, nemocnice, školy, průmysl. Proč musíme nyní pokrytecky řešit osud pár sirotků, když jsme nehnuli prstem, abychom této tragedii zabránili? Nebýt chamtivosti kapitálu, nebylo by ani sirotků. A jaké je to řešení přivézt děti do úplně cizí země, s jinou kulturou, jazykem, podnebím. Budou tady šťastnější? Nechce si jen někdo na tomto gestu nahonit politické bodíky? Neměla spíše paní europoslankyně více bojovat proti rozpoutání války v Sýrii, ale i v jiných částech světa?

Nyní, když se situace uklidňuje, bychom měli spíše pomoci navrátit děti do jejich původních domovů, k jejich příbuzným, do jejich rodného prostředí. Měli bychom zajistit opětný návrat běženců k mírovému životu ve své vlasti. Jsme pro pomoc, ale musíme pomáhat přímo v zemích rozvrácených válkami a usilovat o co nejrychlejší obnovu zničeného hospodářství.

Věra ŽIŽKOVÁ, předsedkyně Královéhradeckého KV KSČM