Výročí, jež je třeba připomínat

Mám před sebou záznam německého úředníka Woermanna z hitlerovského ministerstva zahraničních věcí. Je z 26. září 1938. Píše se v něm, že jeden z pracovníků zastupitelského úřadu v Praze podle rozkazu předal vrchnímu velitelství armády podrobný plán Prahy. Měl při tom vyřídit i přání ministerstva, aby při bombardování města bylo ušetřenou okolí Hradu, kde jsou zastupitelské úřadovny jiných států, což by mohlo vyvolat komplikace. Bombardování měl předcházet podle »předlohy německého generálního štábu« z 24. srpna nějaký vyvolaný incident. Není pochyb, že o těchto postupech britští představitelé věděli, protože údajně od agenta Thümmela to věděl náčelník zpravodajského úseku československé armády plukovník František Moravec a od něj leckteré zprávy putovaly do Londýna.

Je stále 26. září 1938. Výše uvedené informace s tím mají souvislosti. Tehdy z pokynu britského premiéra Chamberlaina do Berlína přiletěl jeho důvěrník Wilson, aby Hitlerovi přislíbil »brzké vyřešení československé otázky«. Mluvil s ním ještě před vůdcovým vystoupením ve Sportpalastu? Nevíme. Víme však, co Wilson Hitlerovi slíbil: Československo dostane bez jediného výstřelu. Když tedy Hitler nastupoval ke své řeči ve zmíněném Sportpalastu, mohl vykřičet do světa: »…máme před sebou poslední problém, který musí být vyřešen a který vyřešen bude! To je náš poslední teritoriální požadavek, který mám v Evropě« a poděkoval veřejně »panu Chamberlainovi«. Že jeho požadavek nebyl poslední, víme.

Dnes je jistě jiná situace. Anglie je stejně věrolomná. Přibyly však ještě Spojené státy. Ty převzaly od Hitlera prapor ovládnout zeměkouli, Evropa z větší části je, jak si myslí, jejich. Mají tu základny, kontrolují ji. Ostatní svět jim také, alespoň se tak chovají, patří. Mýlí se však. Lidstvo poznalo Řím, Svatou říši římskou, habsburskou rozpínavost, Napoleona, nacistickou Říši. Nic netrvalo Tisíc let. Hitler sice věrolomně zničil Československo, ale po dvanácti letech byl konec s jeho tisíciletým snem a »Německem nad všechny«. Myslím, že dnešní výročí nám bude i tuto myšlenku připomínat.

Jaroslav KOJZAR