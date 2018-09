Ilustrační FOTO - Haló noviny

Soud potvrdil ženě z Prahy 15,5 roku vězení za vraždu novorozence

Matka dvou dětí z Prahy si odpyká 15,5 roku vězení za to, že loni nechala ve vaně utopit svou novorozenou dceru. Trest jí dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud, který zamítl ženino odvolání. Motivem vraždy byla ekonomická situace rodiny, žena čelila několika exekucím. Před partnerem své těhotenství zatajila. Státní zástupkyně upozornila na to, že obžalovaná se pravděpodobně zbavila obdobným způsobem i dalších dvou nechtěných potomků, nepodařilo se to však prokázat.

Obhajoba se domáhala toho, aby soudci skutek překvalifikovali na trestný čin "vražda novorozeného dítěte matkou", za který by ženě hrozilo maximálně osm let odnětí svobody. Vrchní soud to odmítl s tím, že matka dcerku neusmrtila v rozrušení způsobeném porodem.

"Byla to právě obžalovaná, která do podrobností popsala okolnosti porodu, a v žádné ze svých výpovědí nezmínila, že by byla nějak rozrušená, a to ani na cílené dotazy," podotkl předseda odvolacího senátu Martin Zelenka. "Je zkušenou rodičkou, nejednalo se o její první porod, ale o opakovaný porod v domácím prostředí," dodal.

Žena porodila zdravou dceru v noci na 28. září 2017 na sídlišti ve Lhotce v koupelně bytu, kde v té době spal její druh i děti. Tělíčko schovala nejprve v pračce, později na skříni v dětském pokoji. Když se jí partner ráno ptal, co dělala tak dlouho v koupelně, řekla mu, že luštila křížovky. Její starší dcera ho však následně upozornila na stopy krve, které objevila. Muž se proto po dvou dnech obrátil na policii. Když do bytu dorazila hlídka, žena se přiznala.

Těhotenství předtím žena popírala i na přímé otázky. Před partnerem se jí stav podařilo zatajit, protože spolu intimně nežili a protože začala nosit volné oblečení. Nikomu se nesvěřila, k lékaři nešla, dítěti nechystala žádnou výbavu. Proto soudy dospěly k závěru, že čin předem naplánovala.

Devětatřicetiletá odsouzená žena má základní vzdělání a nikdy nepracovala s výjimkou brigády na poště, kde však spáchala trestný čin, takže o místo přišla. Po odhalení vraždy novorozence putovala do vazby, její rodina skončila v azylovém domě. "Nemám, co bych k tomu řekla," uvedla dnes před odvolacím senátem. Při své dřívější výpovědi u pražského městského soudu nedokázala vysvětlit, proč novorozenou dceru neodvezla do babyboxu nebo nedonesla do nedaleké krčské nemocnice.

Dítě, které si nepřála, čekala žena už v roce 2000. Tehdy šla na potrat. Později porodila dceru a syna. Podle státní zástupkyně Kateřiny Boudové pak byla v roce 2014 i 2015 zřejmě znovu v jiném stavu, protože lidé z jejího okolí si na ní všimli známek těhotenství. Žádné další děti už u ní však nikdo neviděl.

Soudci dnes přiznali nezletilé dceři ženy 175.000 korun jako náhradu nemajetkové újmy, kterou jí její matka svým činem způsobila. "Byť vztah mezi poškozenou a usmrcenou nebyl žádný, protože se nesetkaly, duševní útrapy jí nastaly s ohledem na to, že do budoucna mohla mít sestru," vysvětlil Zelenka. Zmocněnec dívky pro ni požadoval částku 250.000, soudci však přihlédli k majetkovým poměrům matky a dceru se zbytkem nároku odkázali do občanskoprávního řízení.

(čtk)