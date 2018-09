Rozhovor Haló novin s Martinem Juroškou, kandidátem KSČM na primátora Ostravy

Záleží na nás, jak dokážeme náš program lidem představit

Jste zastupitel, znáte dobře Ostravu, jaké jsou její aktuální a primární problémy a potřeby?

Ostravu znám, narodil jsem se tu a v městském zastupitelstvu působím poměrně dlouho. Problémů a potřeb je samozřejmě mnoho a hodně z nich se již léta hromadí, aniž by na ně kdo sáhl. Jen namátkou, jednostranně zaměřená ekonomika (to je ostatně problém celé ČR), nízké mzdy, nedostatek obecního bydlení, zchátralé podchody, chodníky a veřejný prostor vůbec, rozrůstající se ghetta, nedostatečná infrastruktura pro volný čas rodin a mohl bych pokračovat. Ostrava je přitom krásné a své město, ale tyhle problémy tu jsou a už léta je nikdo pořádně neřeší.

A uplynulé čtyři roky jsou v tomto naprosto unikátní. Vždyť investice města klesly téměř na polovinu oproti předcházejícímu volebnímu období a neodrazilo se to ani v tom, že by snad město občanům nabídlo větší spektrum veřejných služeb, nebo že by je nabídlo levněji. Koalice ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL se patrně držela hesla »kdo nic nedělá, ten nic nezkazí«. A tak Ostrava zažila čtyři roky stagnace, která nebyla vyvolána tím, že by město nemělo peníze, ale tím, že tyto peníze prostě místo financování veřejných služeb a investic shromažďovalo.

Jedním z problémů je vylidňování Ostravy. Co je příčinou a jaké je řešení?

Tento problém se týká celého regionu. Část lidí se stěhuje z velkých měst do jejich zázemí, tedy menších sídel venkovského typu. Nezanedbatelná část jich však odchází úplně mimo. Tou hlavní příčinou je samozřejmě zejména nižší úroveň mezd a platů. Je lhostejné, zda jste uklízečka, ajťák, pošťák či stavební dělník. Téměř v jakékoliv profesi si můžete být jist, že v Ostravě vyděláte méně než třeba v Praze či v jejím okolí. To je ten hlavní důvod odchodu obyvatel.

Nemalý vliv má také ne příliš dobré ovzduší. No a tím třetím důležitým faktorem je, jak se město ke svým občanům chová. Tento faktor může politická reprezentace města ovlivnit samozřejmě nejvíce. A v této oblasti můžeme pozorovat až neuvěřitelně trvalou neochotu vedení města, ať již současné koalice (ANO, Ostravak, ODS a KDU-ČSL) nebo té minulé (ODS a ČSSD), občanům nabídnout něco, co by jim život v Ostravě zpříjemnilo, zjednodušilo, co by jim pomohlo. Mohl bych jmenovat spoustu návrhů KSČM jako třeba bezplatnou MHD pro školáky a osoby doprovázející dítě do tří let, snížení cen jízdenek, snížení poplatku za odpad pro děti a další, které byly zaměřeny tímto směrem, ale které koalice zamítla. Přitom celá řada měst takové benefity svým občanům nabízí. Prostě vedení Ostravy zatím není k občanům příliš přátelské.

Jak se stavíte ve vašem programu k otázce bydlení?

K otázce bydlení se stavíme jako komunisté. Chceme začít s restartem městského nájemního bydlení. Velkou část stávajícího bytového fondu pro nájemní bydlení vlastní společnost Residomo, která vlastní bývalé byty OKD. A ta těžce rýžuje. Se svými nájemníky podepisuje smlouvy, které jí každý rok umožňují zvednout nájemné o sedm procent nad inflaci, a to de facto bez řádného zdůvodnění. A lidé, kteří chtějí v Ostravě bydlet, na to často musí kývnout, protože nemají kam jinam jít. Ideálním řešením by dle mého názoru bylo byty OKD znárodnit, avšak toho se pravděpodobně od státu pod současným vedením nedočkáme. Nezbývá tedy, než aby Ostrava začala s výstavbou nových bytů, nebo aby začala vykupovat domy jiných vlastníků. Právě to máme v našem volebním programu – začít rozšiřovat městský bytový fond a nabídnout našim lidem nájemní bydlení za dostupné nájemné.

S tím souvisí otázka vyloučených skupin obyvatel a vniklá ghetta?

To bezesporu. I v Ostravě se chytil byznys s bydlením sociálně vyloučených skupin občanů. Prostor pro tento byznys otevřel v minulosti stát, když dereguloval nájemné a současně s tím zavedl model sociálních dávek na bydlení, který je nastaven v podstatě tak, že stát zaplatí prostřednictvím sociální dávky oněm byznysmenům i absurdně vysoké nájemné. Ostravští komunisté chtějí tomuto byznysu zabránit vyhlášením tzv. bezdoplatkových zón, nákupen problémových nemovitostí (ubytoven, popř. bytových domů) a revitalizací celých oblastí s tím, že je chceme využít právě pro obecní nájemní bydlení.

Máte rovněž vysokou kriminalitu v Ostravě a na Ostravsku vůbec, jaké tady je řešení?

Ostrava skutečně patří z hlediska kriminality k nejpostiženějším oblastem republiky. Částečně je to samozřejmě způsobeno vysokou koncentrací obyvatel, majetku, automobilů, obchodů a všeho dalšího na jednom místě. Je přirozené, že ve větších městech (Praha, Brno, Ostrava a další) je obvykle kriminalita vyšší. Je na to třeba reagovat prostě větším důrazem na hlídkovou činnost a systematičtější prevencí. Zde může být aktivní i město, které disponuje městskou policií.

Všechny tyto problémy jsou navázané především na nezaměstnanost, která je opravdu vysoká, tedy 5,9 procenta. Nebo jsou příčiny jinde? Například nedostatky ze stran policie a strážníků?

Oficiální nezaměstnanost v současné době ekonomické konjunktury klesla. Poněkud méně známou množinou jsou lidé, kteří se do těch oficiálních statistik nevejdou. Jsou z různých důvodů vyřazeni z evidence nezaměstnaných, žijí ze sociálních dávek a příjmů z nelegální práce. Celá řada z nich ani nemůže do oficiální práce nastoupit, protože nad nimi visí exekuce a ze mzdy by jim toho mnoho nezůstalo. Pak je také množina lidí, převážně mladých, kteří již vyrůstali a socializovali se v prostředí, kde se naučili, že lze žít na dávkách a příjmech z nárazové nelegální práce. Prostě jim to přijde normální. A v takovém modelu pak není příliš místa na nějakou sounáležitost a ztotožnění se ze společností. No a to je živná půda pro kriminalitu a narušování veřejného pořádku z jejich strany. Nebyli to komunisté, kteří zavedli takový model, a jedině radikální řez v podobě práva na práci může přinést skutečné řešení a opětovnou integraci těchto skupin občanů do společnosti. To není nic specifického pro Ostravu, je to fakticky celospolečenský problém. Přesto si myslím, že Ostrava, i když je region »razovyty«, je do budoucna perspektivní město, nebo ne?

To každopádně. Ostrava je pěkné město. Máme tu spoustu krásných památek a atraktivit jako třeba zoo, Dolní oblast Vítkovice, Důl Michal, spoustu pěkných kulturních akcí, relativně moderní MHD, spoustu zeleně, koncepčně vybudovaná sídliště (samozřejmě z období socialismu), širokou škálu zejména technických oborů na vysokých i středních školách a spoustu dalších věcí. Nejsme žádná černá díra, jak si možná mnozí myslí. No, a kdybychom neměli retardované vedení města, tak by stačilo mnoho drobných krůčků pro to, aby se Ostravanům v Ostravě žilo o něco lépe, a pak několik těch méně snadných kroků k tomu, abychom se začali posouvat tím správným směrem.

Teď trochu prognostiky, jaké odhadujete politické uskupení po volbách?

Jelikož nemám kořeny v prognostickém ústavu, tak si volební prognostiku odpustím. A jelikož jsem lídrem celého týmu kandidátů v Ostravě, tak sdělím, že se chceme prát o vítězství.

Pojďme teď tedy k vašemu programu, se kterým jdete do voleb, co považujete za váš programový cíl, který byste rád prosadil?

Leccos jsem prozradil již výše. My jsme před osmi roky přišli (asi jako první v republice) s návrhem na bezplatnou MHD v Ostravě. Ta je naším strategickým cílem stále a jako mezistupeň chceme bezplatnou MHD pro školáky a rodiče dětí do tří let a snížení cen jízdenek pro všechny. Chceme prosadit také celou řadu věcí v oblasti volného času jako třeba vybudování krytého akvaparku či vybudování hobbyparků pro rodiny s dětmi. Naším cílem je také navýšení celkové kapacity domovů pro seniory a zlepšení asistenčních služeb pro seniory vůbec. Důležitá je pro nás otázka likvidace ghett a rozšiřování nájemního obecního bydlení, o čemž jsem již mluvil. Mezi dlouhodobě zanedbávané problémy pak patří modernizace veřejného prostoru, rekonstrukce chodníků, podchodů, apod. V souladu s programem KSČM chceme také získat zpět do rukou města provozovatele vodovodů a kanalizací. Náš program je obsáhlý a ambiciózní, ale reálný.

A je reálná šance prosadit tyto vaše programové cíle?

To už záleží na nás, jak dokážeme náš program lidem představit. Záleží to na Ostravanech, zda si vyberou příslib toho, že se v Ostravě začne něco dít, nebo zda jsou spokojení s tím, že se za čtyři roky neudělalo téměř nic. Vše se odvíjí od výsledku voleb a od toho, jak občané »namíchají karty«. Pevně věřím, že se to podaří, a my pro to uděláme maximum.

Roman BLAŠKO