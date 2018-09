Poslanec Zdeněk Ondráček.

Výbor doporučil nevydat Ondráčka ke stíhání

Poslanci z mandátového a imunitního výboru doporučili nevydat poslance Zdeňka Ondráčka (KSČM) k trestnímu stíhání. Jedná se o doporučení výboru, konečné rozhodnutí učiní plénum Sněmovny koncem října.

Pro nedoporučující usnesení hlasovalo 10 poslanců, proti jich bylo pět a jeden poslanec se hlasování zdržel. Podle člena výboru za Piráty Jakuba Michálka nedoporučující usnesení podpořili poslanci za hnutí ANO, SPD Tomia Okamury, KSČM a také Marek Benda z ODS.

Předseda výboru Stanislav Grospič (KSČM) našemu listu řekl, že jednání výboru bylo věcné, byť na něm padaly různé názory. Diskutovalo se podle něj o rozsahu svobody projevu ve Sněmovně a také o usnesení Ústavního soudu, podle kterého musí politicky exponované osoby snést vyšší míru zatížení. »Pan Horáček jako kandidát na prezidenta byl rovněž politikem, proto by měl nést tuto vyšší míru také a pokud se cítil být dotčen, měl to řešit civilní žalobou, ale nám nepřísluší rozhodovat o vině a trestu a o způsobech, jak se některé osoby domáhají řešení nějakých problémů,« řekl Grospič. »Na jednání se především zkoumal rozsah indemnity a imunity ve vazbě na to, že když někdo učiní nějaké prohlášení ve Sněmovně, tak je samozřejmě chráněn indemnitou, ale jde o to, zda, když ten samý obsah převypráví na veřejnosti, může za to být následně takto postihnutý, nebo ne,« dodal předseda výboru.

Případ se týká Ondráčkových výroků vůči někdejšímu prezidentskému kandidátovi Michalu Horáčkovi. Horáček podal na komunistického poslance trestní oznámení začátkem letošního roku kvůli tomu, že ho koncem loňska nařkl v médiích ze spolupráce s bývalou Státní bezpečností. Horáček jakoukoli spolupráci s StB popřel. Policie sice později vyšetřování odložila, státní zastupitelství jí však případ vrátilo.

Na jednání výboru si poslanci pozvali kromě Ondráčka také vyšetřovatele i státního zástupce. Jejich slyšení nebyla dlouhá, trvala pokaždé zhruba 20 minut. Nikdo z nich slyšení před novináři nekomentoval.

Imunitní výbor se začal zabývat policejní žádostí začátkem září. Jednání tehdy přerušil. Požádal mimo jiné o to, aby členové výboru mohli nahlédnout do policejního spisu.

Konečné slovo bude mít plénum Sněmovny. To by mělo o tom, zda bude Ondráček vydán, nebo ne, rozhodnout na schůzi, která začne koncem října. Původně měli poslanci o vydání poslance hlasovat už na nynější schůzi. V pátek však poslanci projednávání policejní žádosti odročili, právě proto, že neměli stanovisko mandátového a imunitního výboru. Příští týden, kdy bude schůze pokračovat, Ondráček nebude z pracovních důvodů přítomen, a nemohl by se tedy k záležitosti na plénu vyjádřit. Proto předseda výboru požádal o odročení. Návrh podpořilo 145 poslanců, proti nebyl nikdo. Pokud Sněmovna doporučení výboru vyslyší, policisté by mohli Ondráčka případně stíhat až po skončení jeho poslaneckého mandátu.

(jad)