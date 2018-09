Ilustrační FOTO - Haló noviny

Bude do exekucí zaveden pořádek?

V ČR je skoro 900 tisíc lidí v exekuci. Jde tedy o velmi palčivý problém, na jehož řešení se politické strany dosud nedokázaly shodnout. Nově se o to pokoušejí Piráti. V novele exekučního řádu navrhují zavedení místní příslušnosti exekutorů a slučování exekucí. S podobným návrhem v minulém volebním období neuspěli komunisté.

»Navrhujeme sjednocení všech pohledávek pod jednoho exekutora, a to podle místa pobytu povinného. Toto opatření sníží náklady, zlepší komunikaci mezi exekutorem a povinným, zvýší vymahatelnost práva a rozbije klientelistické vazby mezi velkými obchodníky s pohledávkami a exekutory,« řekl novinářům autor pirátské novely, poslanec Lukáš Kolářík.

Předloha předpokládá zavedení místní příslušnosti exekutorů podle krajů. K jednotlivým případům by se exekutoři přidělovali na základě takzvaného kolečka. V současnosti si exekutora volí věřitel. »Jde o problém, protože exekutor vykonává státní moc, a není v pořádku, aby si ho jedna strana vybírala,« uvedl Kolářík.

Slučování exekucí mířících na jednoho dlužníka pod jednoho exekutora, a to podle místa dlužníkova pobytu, by podle něj mělo snížit náklady na vedení exekuce. »Exekutor bude mít lepší přehled o dlužníkovi, vymáhací proces bude efektivnější a pro dlužníka levnější,« řekl Kolářík.

Další pokus o »narovnání« exekutorského prostředí

Nejde o první předlohu, která si klade za cíl »narovnat« exekutorské prostředí. Komunisté se o to pokoušejí opakovaně. »I podle KSČM by se do současného systému vnesl alespoň určitý procedurální pořádek tím, že by se zavedla teritoriální příslušnost exekutorů, diskutovat lze i o slučování exekucí. My se takovýmto krokům nebráníme, do určité míry jsou to i naše představy, koneckonců KSČM podobný návrh předložila v minulém volebním období,« řekl Haló novinám místopředseda sněmovního ústavně právního výboru Stanislav Grospič (KSČM). Je ale přesvědčený, že pokud by se měl do celého systému vnést určitý pořádek, tak by exekutor neměl mít možnost přistupovat k exekucím bez souhlasu orgánů, které dané rozhodnutí vydaly. »To znamená, aby to šlo přes soudní rozhodnutí a aby tím úplně rozhodujícím článkem nebyl exekutor, který by mohl samovolně nakládat s pohledávkou, kterou má vymoci,« uvedl Grospič.

Zdůraznil, že komunističtí poslanci nebudou bránit projednání pirátské novely, myslí si však, že by mělo jít o systémovou změnu, která by měla jít z pozice vlády. »Dnešní systém by si spíše vyžadoval zcela nový zákon o postavení exekutorů a to by měla být úloha vlády, protože se to týká celé řady dalších právních předpisů a jde o to, aby výkon exekucí byl s těmito normami sladěný a provázaný,« vysvětlil Grospič.

Exekuce nesmí být předmětem obchodu s dluhy

Zároveň připomněl, že zásadní posun v postavení exekutorů nastal v době, kdy se z nich vytvořila soukromoprávní stavovská komora a orgány, které rozhodují, ustoupily od výkonu rozhodnutí, který byl svěřen jinému subjektu. »S tím se samozřejmě objevila celá řada problémů. Teď se zpětně hledá nějaké řešení, jak více regulovat exekuce a dosáhnout toho, aby na jedné straně práva a povinnosti byly respektovány, to se týká jak dlužníků, tak věřitelů, ale na druhou stranu, aby zde ze strany soukromoprávní exekutorské komory nebyla takzvaná libovůle a exekuce se nestávaly předmětem obchodu s dluhy a potencionálně s chudobou,« dodal Grospič.

Připomeňme, že v minulém volebním období dolní komora zavedení takzvané teritoriality zamítla. Záležitostí se zabývá na popud skupiny senátorů i Ústavní soud. Senátoři, kteří se obrátili na Ústavní soud s návrhem na zrušení části exekučního řádu, míní, že konkurenční prostředí mezi exekutory je v rozporu s Ústavou i s Listinou základních práv a svobod. Poukazují na pravidlo, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že se každý může domáhat svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. Zavedením místní příslušnosti by podle senátorů skončil boj exekutorů o věřitele.

