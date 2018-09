Ilustrační FOTO - pixabay

Neoriginální léky šetří miliardy

Neoriginální, takzvané generické léky ušetřily podle České asociace farmaceutických firem (ČAFF), která sdružuje jejich výrobce, českému zdravotnictví za deset let asi 136 miliard korun.

Generická léčiva mohou farmaceutické firmy vyrábět poté, co jejich původním výrobcům vyprší patentová ochrana. Zpravidla to trvá několik let.

Úspory přinesly podle výkonného ředitele asociace Martina Mátla zejména léky na vysokou hladinu cholesterolu v krvi, vysoký krevní tlak, psychická onemocnění, mozkové příhody a nemoci srdce. »Dvě třetiny denních dávek, které užívají čeští pacienti, jsou generika. Jedná se asi o třetinu výdajů ze zdravotnického systému,« dodal Mátl.

Například lék klopidogrel, který se používá jako prevence srdečních příhod a je hrazený z veřejného zdravotního pojištění, stál v roce 2009 pro jednoho pacienta podle Mátla asi 14 tisíc korun za rok a léčilo se jím kolem 14 tisíc pacientů. Celkově tak za něj bylo vydáno přes 202 milionů korun. Po zavedení generika cena klesla na asi 5200 korun ročně a dál klesala, zatímco počet pacientů stoupal. Loni ho užívalo kolem 76 tisíc lidí, náklady na rok byly kolem 1200 korun. Celkově tak léčba stála asi 98 milionů.

Generická léčiva vyrobená v ČR se vyvážejí do celého světa. Na území ČR je vyrábějí firmy Angelini, BB Pharma, Glenmark, Omega Pharma, Teva, ÚJV Řež a Zentiva. Loni vyvezly léky za 10,8 miliardy korun, mimo EU za 6,6 miliardy. Vývoz tvoří asi 42 procent jejich tržeb. Firmy zaměstnávají přímo přes 4000 lidí, zprostředkovaně generují přes 7500 pracovních míst. Do veřejných rozpočtů loni odvedly asi 1,8 miliardy korun, což je asi 60 procent celého farmaceutického průmyslu v ČR.

(ste)