Petra Kvitová prohrála ve Wu-chanu s Ruskou Pavljučenkovou. FOTO - archiv

Kvitová skončila v osmifinále

Tenistka Petra Kvitová skončila ve Wu-chanu v osmifinále. Dvojnásobná vítězka turnaje se trápila na servisu, udělala deset dvojchyb a s Anastasií Pavljučenkovovou z Ruska prohrála 6:3, 3:6 a 3:6. V osmifinále ještě nastoupí v posledním utkání na centrkurtu Kateřina Siniaková proti bývalé světové jedničce Španělce Garbiňe Muguruzaové.

Šampionka čínského podniku z let 2014 a 2016 Kvitová dala jen každé druhé první podání. Soupeřce nabídla 21 brejkbolů a pětkrát o podání přišla.

»Bojovala jsem. Byl to fyzicky i mentálně těžký zápas, ale chtěla jsem od sebe víc, než jsem nakonec předvedla,« řekla serveru IDNES.cz Kvitová, která byla po US Open nemocná a před cestou do Číny moc netrénovala. »Doufám, že fyzicky se dostanu zpátky tam, kde bych chtěla být. Po nemoci to nebylo moc jednoduché.«

První set ještě vyválčila, ale druhý už ne a ve třetím jen dotahovala náskok Rusky. Po ztrátě podání na 3:4 se Kvitovou snažil povzbudit kouč Jiří Vaněk. »Jseš psychicky odolná, silnější než ona. Šance přijde,« burcoval trenér světovou pětku.

Osmadvacetiletá Kvitová ale vývoj duelu s 39. hráčkou žebříčku neotočila. Zvládla sice odvrátit čtyři mečboly v řadě, jeden mimo jiné vítězným forhendem po lajně a jiný zkrácením za síť, ale při pátém poslala míč z forhendu do autu.

»Měla jsem lepší a horší chvíle a ona ty druhé dokázala využít. Fakt jí to šlo. Čekala jsem na šanci, ale nepřišla. I to je tenis,« uvedla Kvitová, kterou čeká příští týden další velký turnaj v Pekingu, pak nejspíš Turnaj mistryň a finále Fed Cupu.

