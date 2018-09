Lukáš Krpálek má ještě šanci se takto radovat alespoň z bronzové medaile. FOTO - archiv

V opravách přišel o bronz v posledním zápase

Krpálek bez medaile

Judista Lukáš Krpálek na mistrovství světa v Baku medaili nezískal. V duelu o třetí místo v nejtěžší váhové kategorii prohrál v prodloužení s Dúrenbajarem Ulzíbajarem z Mongolska a obsadil konečnou pátou příčku. Rozhodující okamžik utkání však podle české výpravy byl chybou rozhodčích a duel měl pokračovat.

Stejné umístění vybojoval Krpálek i v roce 2015 při své poslední účasti na MS v Astaně ještě v nižší váhové kategorii do 100 kilogramů. Ze tří předcházejících šampionátů má ve sbírce zlato z roku 2014 a bronzy z let 2011 a 2013.

V opravách zmobilizoval síly a proti mladému Temuru Rachimovovi z Tádžikistánu předvedl zkušený výkon. V postoji odrážel soupeřovu snahu a počkal si na vhodný moment k útoku na zemi, kde se dostal do držení a Rachimov poklepáním duel vzdal.

V boji o bronz proti osmému muži světového žebříčku Ulzíbajarovi vedl Krpálek utkání takticky, ale byl aktivnější. V prodloužení nastala kontroverzní situace, když se soupeř dostal na kolena a Krpálek se snažil přejít do protiútoku, ale přitom upadl. Sudí to ale posoudili jako wazari pro Mongola a ani Krpálkovy protesty už na výhře jeho soupeře nic nezměnily.

Krpálkova chyba ve čtvrtfinále

Krpálek nestačil ve čtvrtfinále na domácího Ušangiho Korauriho a v opravách se pral o svou třetí bronzovou medaili ze světových šampionátů. Třetí byl v letech 2011 a 2013, k tomu má zlato z roku 2014. Bohužel v Baku neuspěl.

Sedmadvacetiletý Krpálek zvládl vstup do turnaje, když ve 2. kole otočil zápas se svým velkým rivalem Henkem Grolem z Nizozemska. Ten patřil ke Krpálkovým nejméně oblíbeným soupeřům už ve váze do 100 kilogramů, kde ho porazil jen jednou ze šesti případů. Po přestupu do nejvyšší váhy ale český judista zvítězil na letošním mistrovství Evropy a i nyní v Baku.

Grola dnes rychle donutil ke dvěma trestům, ale pak sám upadl na wazari a musel dohánět. V poslední minutě vytvořil na soupeře obrovský tlak a 26 vteřin před koncem ho hodil na ippon. Krpálek tak vyhrál teprve třetí z osmi soubojů.

V osmifinále s přehledem zdolal olympijského šampiona z roku 2008 Mongola Tuvšinbajara Naidana, kterého hodil dokonce dvakrát na ippon. Poprvé to ale sudí u videa změnili na wazari.

Ve čtvrtfinále sice s Ázerbájdžáncem Koraurim prohrával na wazari, ale pak měl zápas pod kontrolou. Srovnal a byl jasně lepší, jenže při snaze duel rozhodnout udělal chybu, kterou soupeř využil a postoupil na jeho úkor.

(red)