Smutná zábava

Myslím, že ten čas předvolební je také dobou zábavy. Stačí si přečíst sliby na billboardech či panelech u silnic. U dálnic je to již zakázáno, ale v obcích, městech nikoliv. A tak se dozvídáme věci, které pobaví, i když bychom je měli brát vážně. Co pak ale se vážně nechá brát heslo Malé kroky, velké změny, s nímž chce nalákat voliče KDU-ČSL? O jaké změny jde, co vlastně chtějí lidovci změnit? Těžko odpovědět. Jsem dokonce přesvědčen, že ani tvůrce tohoto hesla, tedy strany, která byla ještě nedávno ve vládě a mohla leccos měnit, by nevěděl.

Nebo třeba co říkáte poutači, kde se hrdě ODS hlásí k Pořádku proti anarchii? Pochopil jsem, že občanští demokraté jsou zastánci prvé části této hlášky. Že zřejmě v naší vlasti nevládne pořádek, ale anarchie, že si snad na potkání ubližujeme a že vlastně zákony tady neplatí. Že kdyby nastoupila do vedení radnic ODS, pak by tady kolem nás byl konečně pořádek. Jen nevím, proč ho nezavedla třeba za Topolánka a Nečase? Tehdy, dobře si vzpomínáme, prosadili nejen fotovoltaiky, ale i výhody pro jejich majitele, které nám všem zdražily elektrický proud. Tomu se říká zavedení pořádku? Nebo dar církvím, dokonce ani těm, které 25. února 1948, tedy v určený kulminační bod, neexistovaly, a to bez jakéhokoli přeměřování pozemků, bez ohledu na to, že tam i onde stojí na »sporných« místech školy, domovy důchodců či zdravotní zařízení. Tomu se také říká pořádek. Chápete to jinak?

Na billboardech, velkoplošných plakátech či poutačích jsem si ovšem přečetl i další nápady. Tak třeba Pracuji pro vás na radnici už patnáct let, a to bez jakéhokoli komentáře, aniž se dozvíme, co vlastně onen kandidát, v tomto případě ČSSD, pro oslovené udělal. Jiní nám voličům sdělují, že Splníme vaše očekávání, další zase sdělují: My, co tady žijeme, jsme sousedé. To sice může být pravda, ale jaký z toho plyne závazek vůči nám? Budeme na tom lépe, dostanou-li se na radnici, anebo hůře? Či, můžeme se zeptat, kdo se bude mít lépe a kdo hůře? Na jedné parkové lavičce jsem si dokonce přečetl polepené opěradlo: Přisedněte si, rozhodujte s námi. Přisednout si sice lze, ale o čem z oné lavičky budeme společně s někým na obrázku rozhodovat? Neznáme ho, on nezná nás. Vlastně si ani k němu nepřisedáme, stejně jako kdybychom ho zvolili, ani nebudeme s ním spolurozhodovat. Proto o tom, co vlastně chce prosazovat, se taktně mlčí.

A nakonec mé billboardové procházky jsem si přečetl prosté konstatování SPD s fotografiemi nejvyššího lídra a někoho, koho nám nabízí: Už není čas – Změna. Času sice opravdu není nazbyt, ale jsou různé změny. Jedna nám byla připravena před osmdesáti lety v Mnichově. Jiná 17. listopadu 1989. Ta první byla nesmírně krutá, ta druhá vlastně také. Jen většinou nešlo o život. Ale zrodili se z ní miliardáři, kteří si rozdělili státní majetek. Těm druhým, kterým se nepodařilo něco urvat, pokud si to uvědomili, zbyly jen oči pro pláč. I to byly »změny«.

Když si člověk přečte výše uvedené moudrosti, musí být přesvědčen, že žijeme v blázinci. A přesto se ona hesla berou mnohými vážně, ač kandidáti slibují, že slíbí, že zajistí, budou-li zvoleni, to či ono, i když na to nebudou mít vůbec vliv. Přitom už předem ovšem vědí, že vliv mít budou. Proto nám namyšleně z billboardů a plakátů sdělují namísto »budu usilovat, budu se snažit prosadit…« slova »zajistím, prosadím«.

Běda nám všem ostatním, pokud se tito představitelé, ať již jakékoli všeslibující strany, dostanou do zastupitelstev.

Josef ŠENFELD, kandidát KSČM do Senátu ve volebním obvodu č. 29 - Litoměřice