Pomoc »sirotkům«?

Rád bych se vyjádřil k aktuálnímu tématu, kdy někteří politici vyzývají k tomu, aby ČR přijala padesát syrských sirotků. Na první pohled si asi každý člověk řekne: proč ne? Jenže tento krok nelze posuzovat izolovaně bez souvislostí a návazností.

Postupem času vychází najevo, že vlastně nejde o sirotky, ale o tzv. děti bez doprovodu. A v tom je právě velké nebezpečí, které si možná někdo vůbec neuvědomuje. Přijme-li ČR desítky »dětí bez doprovodu«, velmi reálně se vzápětí mohou objevit »rodinní příslušníci«, kteří se budou dožadovat »sloučení rodiny«. Protože v EU platí právní úmluva o takovém sloučení, mohla by být ČR nucena přijmout nemalé množství již dospělých Syřanů. K takovému kroku by určitě vyzývaly i tzv. neziskové organizace, které v rozporu se svým názvem kumulují velké zisky právě na byznysu týkajícím se migrace. V konečné fázi by tedy přijetí několika desítek dětí znamenalo pro ČR nucené přijetí dalších možná až stovek osob, což by do budoucna mohlo znamenat bezpečnostní riziko pro občany ČR. Tuto nebezpečnou souvislost si zřejmě mnoho lidí ani politiků vůbec neuvědomuje, protože jinak by nemohli takový krok požadovat.

S velkou pravděpodobností se tedy výzvou k přijetí »pouze několika desítek dětí« snaží někteří politici tzv. zviditelnit před nadcházejícími volbami, a to bez ohledu na to, jaké by tento krok měl důsledky pro občany ČR. Pokud jde o otázku ekonomickou, tedy na kolik by Českou republiku tento krok přišel a zda by nebylo účelnější takové prostředky věnovat na pomoc vlastním potřebným občanům, je téma na samostatné zamyšlení.

Závěrem si tedy dovolím vyzvat všechny občany ČR, aby si především v této předvolební době dávali dobrý pozor na zdánlivě jednoduchá a hlavně líbivá prohlášení některých politiků.

Václav SUCHÝ, kandidát KSČM do Zastupitelstva města Vyškova