Prach k prachu, popel k popelu a ČSSD k Pochemu

O této kauze a jejich aktérech již bylo popsáno tolik statí, komentářů, že je snad škoda papíru v tom pokračovat. Má to ale jedno ale… Žádný z komentářů nepopsal pravé důvody dění v Černínu.

Hraje se o post ministra zahraničí. Toto křeslo bylo vždy spojeno s klíčovými zahraničně-politickými kroky České republiky, obzvláště v dnešním globalizovaným světě. Nechme si zdát o ministrech, jakými byli například E. Beneš anebo B. Chňoupek. To byly osobnosti, které se zasloužily o svrchovanost a suverenitu této země, a jsou za nimi nesmazatelně zapsány mezinárodně–politické akty, které tuto zemi posílily.

Bohužel, po změně politických poměrů v ČR se žádnou skutečnou politickou osobnost do této pozice nepodařilo nalézt. A ptáte se proč? Protože o obsazení této pozice se rozhoduje v zahraničí. Dovolím si predikovat, že aktuální duální systém vládnutí na zamini a odklad rozhodnutí, kdo bude nebo nebude ministrem, je cíleným záměrem. Je tu střet transatlantických zájmů a tzv. evropských, reprezentovaných naším nejbližším sousedem. No, a každá zájmová skupina si rozestavuje figury na šachovnici zahraniční politiky, takže nakonec bude úplně jedno, kdo tuto hru zastřeší. O osud hlavních aktérů této šarády nemám obavy a jistě bude o ně dobře postaráno. Do hlavních rolí této hry si dosaďte figury sami.

Jaroslav ROMAN, vedoucí Oddělení mezinárodních vztahů ÚV KSČM