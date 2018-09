Sirotci po ní zůstali

Prolomit »symbolickým gestem« příjímání sirotků, jak říká první místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová a europoslankyně Michaela Šojdrová z KDU-ČSL, je nebezpečné. Já osobně doufám, že vláda na tato symbolická gesta nepřistoupí. Zároveň si uvědomuji velkou citlivost tohoto tématu. Navíc je důležité, že TOP 09 podle svého programu a i své nedávno uveřejněné VIZE 2030 logicky neobhajuje politiku pro sociálně nejslabší, ale pro střední vyšší třídu, takzvanou »Obslužnou elitu«. Tak proč tak urputně právě teď obhajuje chudáky sirotky, když se TOP 09 ve své historii o tyto nejslabší vrstvy obyvatel ale vůbec nezajímala, nezajímá a zajímat nebude. A když, tak jen zcela účelově a jen pro své zájmy.

Jsem přesvědčen, že důvodů pro obhajobu přijímání sirotků mají tyto dámy přece jen více. Jednak to bude v zadání z vyšších mocenských center. Za druhé by se tím prolomila Babišova blokáda migrantské politiky, jelikož kdoví, kolik by se vyklubalo nakonec tiše přijatých sirotků ve skutečnosti. Mně ale vadí ohavnost zneužívání dětí, které ztratily rodiče, domov a prožily si traumatické období svého dětství. Když se přitom dámy tváří, že jejich strany jsou jedny z mála humanistů, kdo jim »chce pomoci«, je neuvěřitelná zvrácenost. Jestliže jsou tyto děti na území Řecka a jsou to původem Syřané, proč zcela obvyklým způsobem nezačnou jednat nejprve tyto státy o citlivém řešení problému těchto dětí. Tím by však musela TOP-ka potvrdit legitimitu vlády Bašára Asada. Přečtěte si pořádně projekt Vizi TOP 09 na jejich webu a uvidíte, jaké zájmy TOP-ka hájí. A udělejte si o všem obrázek sami.

Marek Hilšer píše v komentáři, že Babiš je lidská hyena. Neznám Babiše a ani jej nebudu plácat po rameni, nicméně doufám, že neustoupí. Lidská hyena je ten nebo ti, kdo způsobili válečný konflikt, a tím se z dětí sirotci staly - a nejen v Sýrii. Kdo za tohle bude hnán k odpovědnosti? Co třeba taky ten nebo ti z Evropy, co poskakovali na Majdanu na Ukrajině, až z toho byla válka. TOPákům a Hilšerům o děti vůbec nejde. Jednají ve svůj vlastní prospěch a jednoznačně účelově. Schovávají se za humanismus, který dříve definovali jako buržoazní humanismus. Tedy solidarita jen s bohatými, na úkor těch nejslabších. Přes termín »migranti« to moc nejde, a tak zkoušejí jinak, přes europoslankyni Šojdrovou a přes sirotky.

Roman BLAŠKO