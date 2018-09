Jedenaosmdesátiletý americký komik Bill Cosby. FOTO - wikimedia commons

Bill Cosby musí kvůli znásilnění na nejmíň tři roky za mříže

Jedenaosmdesátiletý americký komik Bill Cosby byl odsouzen ke třem až deseti rokům vězení za zdrogování a znásilnění své někdejší přítelkyně v roce 2004. Soudce ho dnes kromě toho označil za sexuálně násilnického predátora. Cosbyho obhájci podle agentury Reuters oznámili, že se proti trestu odvolají. Soudce nařídil, že odsouzený musí trest nastoupit ihned. Odmítl žádost o propuštění na kauci po dobu odvolacího řízení.

Porota už v dubnu shledala Cosbyho vinným ve třech bodech obžaloby, mimo jiné z omámení a znásilnění Andrey Constandové v jeho domě na předměstí Filadelfie, za což mu hrozilo až 30 let vězení. Žalobci požadovali trest vězení v délce pět až deset let, zatímco obhajoba měla za to, že by postačilo domácí vězení.

"Nastal čas pro spravedlnost. Pane Cosby, toto všechno se vám zpětně sečetlo. Přišel čas," řekl Steven O'Neill, jenž předtím citoval z prohlášení nyní 45leté Constandové. Cosbyho zločin označil za "velmi závažný". Constandová uvedla, že Cosby jí vzal "nádherný, mladistvý elán a rozdrtil ho".

Dnešní rozsudek znamená, že Cosby stráví za mřížemi nejméně tři roky. Poté bude mít šanci na podmíněné propuštění. Soudce dnes Cosbymu rovněž uložil pokutu ve výši 25.000 dolarů a nařídil mu úhradu soudních nákladů. Rovnost před zákonem podle soudce neumožňuje odlišné zacházení s člověkem podle toho, kým je nebo byl.

Obhájci se snažili Cosbyho zatím udržet mimo mříže, přičemž poukazovali i na jeho křehké zdraví a slepotu. O'Neill poznamenal, že Cosby by mohl docela reálně představovat nebezpečí pro společnost.

Bavič podle tiskových agentur neprojevil žádnou viditelnou reakci a opustil soudní síň v poutech.

Dnešní rozhodnutí soudce O'Neilla označit Cosbyho za sexuálního predátora podle agentury Reuters znamená, že někdejší miláček publika bude muset do konce života každý měsíc absolvovat konzultace a u policie bude registrován jako sexuální útočník, na což budou upozorněni i jeho sousedé a školy.

Cosby, dříve přezdívaný "Tatínek Ameriky", je první odsouzenou celebritou od propuknutí kampaně #MeToo namířené proti sexuálním přečinům. Ze sexuálního zneužívání ho obvinilo dalších více než 50 žen, ale většinou šlo o promlčené případy.

Constandová se původně s Cosbym v roce 2006 dohodla na mimosoudním vyrovnání, po deseti letech byl ale případ znovu otevřen. Cosby vztah s Constandovou přiznal, podle něho ale tato žena se sexuálním stykem souhlasila.

(čtk)