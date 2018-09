Dagmar Baťová s Milanem Mňukem. FOTO - autorka

Volební kampaň na Svitavsku vrcholí

V minulých dnech jsme objížděli jednotlivá místa v okrese, vylepovali plakáty a hovořili s občany o volbách do Senátu, představovali jsme rovněž našeho senátního kandidáta Milana Mňuka.

V úterý 25. září pak proběhl mítink ve Svitavách. Představili se na něm kandidáti do městského zastupitelstva a Milan Mňuk. Ve svých vystoupeních se zaměřil na sociální politiku, problematiku v dopravě, pozornost věnoval i mladým rodinám. Kandidáti do městského zastupitelstva roznášeli materiály, malé propagační předměty a diskutovali s procházejícími občany. Odpoledne zpestřila svými hudebními vstupy kapesní kapela KAPKA, známá z televizních vystoupení, a dokázala nás i v tom studeném počasí pěkně rozehřát. Bylo velmi milé, že nás přišli podpořit poslankyně Květa Matušovská se Zuzankou a předseda OV KSČM Josef Bohatec. Protože máme ve Svitavách volební číslo 8 a do Senátu také osmičku, všichni si přejeme, abychom získali alespoň těch 16 %, což by bylo velmi příjemné. Materiály jsou téměř rozdány, občané o nás vědí, tak teď už půjde jen o to, abychom všichni měli při volbách šťastnou ruku.

Lidmila KRUŽÍKOVÁ