Chulgoo Lee (Ken), manažer společnosti Samsung, která realizuje pro NEXEN tento projekt, a senátor Václav Homolka.

Homolka se zajímal o průmyslovou zónu Triangle

Václav Homolka (KSČM), senátor PČR za volební obvod č. 5 – Chomutov, navštívil projekt NEXEN v průmyslové zóně Triangle, výstavbu závodu na výrobu pneumatik na ploše větší, než jsou dvě Václavská náměstí, s produkcí 30 000 kusů pneumatik denně.

V areálu závodu jej přijalo vedení firem NEXEN a Samsung, senátor se informoval o pracovních podmínkách cca 1400 nově vznikajících pracovních míst. Průmyslová zóna Triangle je strategicky umístěna mezi městy Žatec, Chomutov a Most. Homolka jako zastupitel Ústeckého kraje spolurozhodoval v minulosti o podmínkách vzniku této průmyslové zóny v místě tehdejšího letiště Žatec. »Nechtěl jsem, aby celé zaniklo, letiště mělo strategickou polohu. Snažil jsem se, aby alespoň částečně zůstalo, aby se tím zóna Triangle odlišila od jiných průmyslových zón tím, že by sem bylo možné přiletět aspoň malým letadlem,« připomněl Homolka.

Ale to se nepodařilo. Letiště Žatec bylo kompletně zrušeno a pozemky byly převedeny na jiný způsob využití – na lehkou průmyslovou výrobu. »Dnes jsem tomu rád. Když jsme na kraji uvažovali o tom, jak získat investory do takto rozsáhlé zóny, věděl jsem, že to nebude jednoduché,« uvedl Homolka. Největší investory, jako je NEXEN nebo NEMAK, tak musel Ústecký kraj přesvědčit nabídkou pozemků za symbolickou cenu.

Vláda prostřednictvím tehdejšího premiéra Bohuslava Sobotky přislíbila kraji kompenzaci. »Doufali jsme, že se nám tato investice vrátí formou zvýšené zaměstnanosti pro místní občany, ale situace na trhu práce v našem regionu se velmi změnila oproti minulému desetiletí. Pracovních nabídek je mnoho, kdo chce pracovat, může. Kdo chce hlavně vydělávat, tak jezdí za prací do nedalekého Německa. Na pracovním úřadě jsou v podstatě hlášeni jen lidé, kteří pracovat nechtějí,« konstatoval Homolka s tím, že pracovní příležitosti především pro občany Chomutovska byly hlavním důvodem, proč se uskutečnilo jednání s vedením projektu NEXEN Žatec.

Homolka se na místě výstavby sešel s výkonným ředitelem projektu Yongho Lee a jeho týmem s cílem zjistit, jak vedení NEXENU plánuje obsadit nově vznikajících 1400 pracovních míst, jaké zaměstnanecké benefity a ostatní podmínky mají přilákat nové zaměstnance. Provoz výroby pneumatik je plánován dvou- i třísměnný. V současnosti se dokončuje první etapa výstavby a připravuje etapa druhá. Otázkou zůstává, jak bude tento nový zaměstnavatel konkurovat zaměstnavatelům v Německu, kam za prací dojíždějí nejschopnější pracovníci Ústeckého regionu. Youngho Lee řekl, že chtějí nabídnout nadstandardní mzdové podmínky, sice ne tak vysoké jako v Německu, ale rozhodně vyšší, než je náš celorepublikový průměr, samozřejmostí bude i zajištění stravování pracovníků a doprava do závodu z Žatce, Chomutova i Mostu.

Homolka je odborníkem na učňovské školství. »Pokud by mi nezrušili učiliště, asi bych se nepustil do politiky a nikdy se nestal senátorem, mě práce s mládeží bavila a obohacovala, těžko jsem ji opouštěl,« zavzpomínal Homolka. Vedení Nexenu si prý potřebu vychovávat vlastní zaměstnance jak v učilištích, tak ve středních odborných a vysokých školách uvědomuje a již dnes se snaží vybrané školy, včetně některých základních, sponzorsky podporovat, aby jejich žáci věděli o kvalitních pracovních podmínkách v projektu.

Otázkou je, jak tato masivní výroba pneumatik zatíží stávající silnice, protože projekt počítá s dopravou vstupní suroviny a odvozem vyrobených pneumatik po silnici kamiony. K tomu Yongho Lee uvedl, že se jedná asi o jedenáct kamionů denně se vstupní surovinou a stejný počet kamionů bude odvážet hotové výrobky. »Toto zatížení není veliké, ale i přesto se budeme snažit jej provádět hlavně přes noc, kdy zátěž na silnicích je minimální,« dodal. Při odchodu a rozloučení s panem Yongho Lee pak ještě Homolka zmínil, že v Koreji nikdy nebyl, ale má z této země své auto KIA sportce, jež ho jedenáct let nezklamalo. Takže Korea musí být podle Homolky úžasná zem, když má tak spolehlivá auta.

Helena GROFOVÁ

FOTO – Haló noviny/Roman BLAŠKO