Rozhovor Haló novin s Josefem Šenfeldem, kandidátem KSČM do Senátu v obvodu č. 29 – Litoměřice

Vláda musí podporovat zemědělce jako v jiných zemích

Jako dlouholetý poslanec máte bohaté politické zkušenosti. Je to velká výhoda? Daly by se zkušenosti ze Sněmovny uplatnit v Senátu?

Mít několikaletou praxi ve Sněmovně je pro práci v Senátu velká výhoda, protože práce ve Sněmovně a v Senátu až na malé odlišnosti je téměř stejná. Nově zvolení zákonodárci se nějaký čas musí učit a poznávat procesy zákonodárné práce a já se tak mohu naplno zapojit již od samého začátku.

Vaší doménou je zemědělství. Co je podle vás největším problémem zemědělství v ČR? A šlo by právě ze Senátu mu nějak pomoci?

Ano, je to tak. Snažil jsem si svou odbornost uchovat i po čas svého mandátu ve Sněmovně. Jako největší problém vidím, že chybí celospolečenská objednávka, a tak zemědělci produkují to, co jim alespoň uhradí vynaložené náklady. V okolních státech tomu tak není, a proto tam nevidíme takové koncentrace lánů řepky a kukuřice.

Těch možností nápravy stavu je více. Jedna je vyvíjet tlak na vládu, aby podporovala zemědělce podobně jako v jiných zemích. Druhá obecně legislativně navrhovat zákony, které povedou ke zlepšení konkurence. A třetí zvyšovat prestiž zemědělců ve společnosti, propagovat českou zemědělskou produkci.

Před časem vzbudily rozruch diskuse o tom, nakolik Západ dělá z ČR a jiných východních zemí popelnici Evropy, když pod stejnou značkou a ve stejném obalu dodává k nám mnohem méně kvalitní potraviny než do západních obchodů. Jak se těmto praktikám bránit?

Já si pamatuji, že první diskusi o různé kvalitě potravin v naší společnosti spustila počátkem roku 2017 paní europoslankyně Sehnalová. Otázka dvojí kvality potravin se dostala do závěrů Evropské rady a Evropská komise se jí tak zabývá. Legislativní nástroje na evropské úrovni již některé jsou a dále se na nich pracuje. Ale musí se také pracovat na způsobu jejich vymáhání.

Konkrétně bylo navrhováno zakotvit do evropské legislativy, která se týká ochrany spotřebitele, ustanovení o tom, že je-li stejný výrobce, výrobek se tváří vizuálně podobně, spotřebitel na první pohled si může myslet, že ten produkt je stejný, aby měl ten konkrétní výrobek stejné složení a stejnou kvalitu. Na seznam nekalých obchodních praktik by měla být zařazena právě i různá kvalita potravin v podobných obalech.

Výrobci argumentovali, že české chutě jsou trochu jiné než ty západní, nebo že musejí potraviny být horší, protože Češi bazírují na velmi nízké ceně. Jsou to pro vás argumenty relevantní?

Ty argumenty pro mne nejsou relevantní. Argumentů zaznělo daleko více a většina z nich byla ani ne k úsměvu, ale k pláči. Jako prokazatelné důvody dvojí kvality mohou být chuťové preference nebo zdrojové suroviny, ale tahle argumentace se dá vykládat různě. Například, když jako sladidlo pro Colu používají místo cukru umělé sladidlo, tak podle zdůvodnění výrobce je to pro Čechy zdravější.

Jak jste si naplánoval předvolební kampaň? Na co v ní vsázíte?

Volební kampaň jsem nijak zvlášť neplánoval, to asi proto, že to je moje pátá v pořadí. Beru to již jako rutinu. Sázím na to, že mé jméno by mělo být dobře známé díky patnáctiletému působení v Poslanecké sněmovně a také díky mým aktivitám v okresním fotbale. Hlavně chci připomenout všem občanům - letákem do všech domácností - že tady jsem a něco nabízím. Také sázím na kontaktní kampaň.

Váhal jste s přijetím kandidatury? A jaký je podle vás hlavní smysl Senátu?

S přijetím kandidatury jsem neváhal, díky KSČM mám v okrese asi největší naději na úspěch. Hlavní smysl Senátu je v povědomí veřejnosti doufám známý - je pojistkou demokracie.

Kandidujete ve volebním obvodě Litoměřice. V čem je specifický? Co jeho obyvatele nejvíc trápí? A dalo by se jim pomoci i z pozice senátora?

Ten obvod je trochu širší, patří do něj i část okresu Kladno, například města Slaný a Velvary nebo městys Zlonice. Specifické je, že zde byl v minulosti velmi rozšířen těžký průmysl a úspěšné zemědělství. Především těžký průmysl zanechal na životním prostředí své negativní stopy. Co asi obyvatele nejvíce trápí, že náklady na bydlení zaujímají velké procento z jejich celkových příjmů. I senátoři mohou připravovat, podporovat a schvalovat takové zákonné normy, které povedou ke snížení tohoto negativního poměru.

Pro kandidáty KSČM nejsou volby do Senátu jednoduché. Věříte v úspěch?

Ano, to máte pravdu, většinový systém v posledních několika letech KSČM vůbec nepřeje. V úspěch ale věřím, třeba i jenom proto, že v minulých volbách postoupili do druhého kola dva levicoví kandidáti. Tentokrát sociální demokracie nestaví žádného kandidáta, to by mohla být výhoda právě pro mne.

Jaké politické nálady ve vašem obvodě převládají? Kdo z protikandidátů je podle vás favorit a co si o protikandidátech myslíte?

Jaké nálady převládají, těžko říci, v poslední době nás spíše jen překvapovaly. Většinu kandidátů znám osobně, jejich kandidatura má logiku, tedy až na jednoho. A co si o nich myslím, není až tak důležité, důležité je, co si myslí voliči a jak nakonec budou hlasovat, pokud přijdou k volbám.

V minulých sněmovních volbách celá levice zaznamenala propad hlasů. Proč občané podle vás přestali klasickým levicovým stranám věřit? A jak to změnit?

Vaši otázku musím upřesnit, nejen levice zaznamenala propad hlasů, ale všechny tradiční politické strany. A mé vysvětlení, proč tomu tak bylo, zní, že byli dlouhodobě stávající poslanci médii neustále očerňováni. Jistě si vybavíte v minulosti prezentované žebříčky prestiže jednotlivých povolání, kde poslanci byli dlouhodobě na pomyslném chvostu, na úrovni uklízeček. Tím se nechci dotknout uklízeček, ale tak to bylo prezentováno. Mohli bychom se bavit, kdo ovládá mediální prostor a v čím zájmu to bylo a je. A když někdo lidem neustále omílá stále dokola, že ti stávající poslanci musí z kola ven, a pak se najde spasitel nebo spasitelé, tak změna je na světě. Porazit takovou sílu je běh na dlouhou trať. Každopádně je důležitá častá prezentace kvalitní práce ve prospěch občanů této země.

Jak vnímáte aktuální politickou situaci? Jste rád, že vznikla vláda ANO a ČSSD a že ji KSČM podpořila?

Velkým nadšením neoplývám. Ale občané si zaslouží vládu a není možné do nekonečna prodlužovat nestabilitu. KSČM se tedy zachovala státotvorně. Koneckonců jdeme do voleb s tím, abychom mohli prosazovat náš volební program. Jestli někdo vnímá realitu, tak si musí uvědomit, že historicky poprvé od roku 1989 jsme se dostali v komunální sféře do celé řady vládnoucích koalic ve větších městech. Musíme otevřeně říci, že to bylo díky ANO. Poprvé jsme tak dostali zčásti možnost prosazovat náš volební program a naši voliči již nemuseli říkat, že hlasy pro nás jsou propadlé. Nyní tedy ve vládě nejsme koaliční stranou, ale těmi, kdo umožnil vznik vlády. To nám dává jisté možnosti prosadit některé naše programové priority. Čas ukáže, zda naše rozhodnutí bylo správné. Já myslím, že ano.

Jan STERN