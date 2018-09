Ilustrační FOTO - Haló noviny

Zvýšení minimální mzdy o 1200 korun?

Přes neshodu na pondělním jednání tripartity ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) předloží vládě do dvou týdnů návrh na zvýšení minimální mzdy od příštího roku o 1200 korun na 13 400 korun měsíčně.

Podle Maláčové jde o kompromis mezi požadavky odborů prosazujících nárůst o 1500 korun a zaměstnavatelů, kteří odmítli ustoupit od návrhu na zvýšení o 800 korun. Další termín jednání se sociálními partnery Maláčová dohodnutý nemá. V chystané novele zákoníku práce pak ministerstvo počítá s tím, že by se od roku 2020 minimální mzda stanovila vždy tak, aby od ledna odpovídala polovině průměrného výdělku z předloňska.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová chápe návrh ministryně Maláčové a pozitivně se dívá i na »legislativní automat«, který by minimální mzdu vázal na vývoj mzdy průměrné. »Vítáme zvýšení minimální mzdy, aspoň o oněch 1200 korun. A chceme se ve sněmovně vážně pobavit i o návrhu, podle nějž by se minimální mzda automaticky zvyšovala při zvýšení mzdy průměrné,« řekla Haló novinám Aulická Jírovcová.

Stínová ministryně práce a sociálních věcí KSČM Hana Aulická Jírovcová.

Proti tomuto návrhu ostře vystupuje Hospodářská komora a Svaz průmyslu. »Je jasné, že se zaměstnavateli na tomto nikdy dohoda nebude a že by chtěli mzdy nechat plně trhu, což by jim nejméně svazovalo ruce. My však máme ověřeno, že minimální mzda a její pravidelné zvyšování svůj smysl mají, zaručují určitou úroveň těm nejzranitelnějším na trhu práce,« uvedla stínová ministryně.

Práce se musí vyplatit více než dávky

Aulická Jírovcová si je vědoma, že minimální mzda není všelék a nemůže nejnižší příjmové skupiny ochránit zcela. »Víme, že se zaměstnavatelé snaží nařízení obcházet například dohodami o pracovní činnosti. Přesto si myslíme, že navázání minimální mzdy na pohyb mzdy průměrné by smysl mělo,« řekla poslankyně KSČM.

Předseda Odborového sdružení Čech, Moravy a Slezska a místopředseda ÚV KSČM Stanislav Grospič princip automatické valorizace minimální mzdy podporuje rovněž. Aktuální zvýšení o 1200 korun mu ale zcela nedostačuje. »Naše odborové sdružení by uvítalo raději zvýšení o 1500 korun. Vzhledem k inflaci, zvyšování průměrné mzdy i kvůli tomu, aby minimální mzda nebyla pod hranicí příjmové chudoby. Aby zůstala motivační, tedy aby se práce vyplatila více než pobírání dávek,« uvedl Grospič s tím, že ve Sněmovně ovšem pochopitelně podpoří každé zvýšení, které bude průchodné.

Čtyři procenta zaměstnanců

ČSSD do pondělí prosazovala přidání o 1500 korun, premiér Andrej Babiš (ANO) mluvil o navýšení o tisícikorunu. Stejný scénář a výsledek mělo vyjednávání o nejnižším výdělku i loni. ČMKOS žádala 1500 korun navíc, zaměstnavatelé nabízeli 800 korun. Kabinet pak rozhodl o přidání o 1200 korun na letošních lednových 12 200 korun.

Podle ministerstva práce za minimální mzdu pracují asi čtyři procenta zaměstnanců, tedy kolem 150 000 lidí.

Loni minimální mzda odpovídala podle ministerstva práce 37,3 procenta průměrného výdělku. Letos by se podíl mohl zvednout na 38,5 procenta. V minulém volebním období si koaliční vláda ČSSD, ANO a lidovců předsevzala, že přiblíží nejnižší odměnu 40 procentům průměrné mzdy.

(ste)