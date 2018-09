Zahájení českého Zlatého Ámose připomíná Světový den učitelů

V pátek 5. října startuje 26. ročník ankety o nejoblíbenějšího učitele ČR Zlatý Ámos. Pátý říjnový den je zároveň od roku 1994 Světovým dnem učitelů.

»Zlatý Ámos je o pár let starší než Světový den učitelů. První ročníky jsme začínali vždy 1. října. Ale od roku 1994 jsme start nového ročníku záměrně přesunuli na Světový den učitelů. Takže Zlatý Ámos spojuje dva učitelské svátky, světový a český. K 28. březnu vyhlašujeme výsledky ankety,« říká ředitel Zlatého Ámose Slávek Hrzal.

Od 5. října 2018 mohou žáci ZŠ a studenti SŠ do Zlatého Ámose nominovat své oblíbené pedagogy. Pravidla, jak učitele přihlásit, jsou od prvního ročníku stejná. Do přihlášky, jejíž formulář je zveřejněn na www.zlatyamos.cz, je potřeba napsat stručnou charakteristiku navrhovaného kantora, popsat jednu společně prožitou příhodu a sehnat podpisy sta osob, které s přihláškou souhlasí. Souhlas by měl podepsat i navržený učitel nebo navržená učitelka. Na vyplnění přihlášky je čas do 31. prosince 2018. A co bude následovat? »Všechny správně vyplněné přihlášky postupují do regionálních kol. V nich musí žáci porotě vysvětlit důvody, proč je ten který pedagog nejoblíbenějším. A musí to udělat nějakým zajímavým, neobvyklým a poutavým způsobem,« odpovídá na otázku Hrzal.

Vítězové regionálních kol postupují do semifinále a šest pedagogů pak postupuje do finále. To bude přesně na Den učitelů, tedy 28. března 2019. Ve finále soutěží společně žáci se svými oblíbenými učitelkami a učiteli. Dospělá porota z nich vybere Zlatého Ámose, dětská porota Dětského Ámose a hlasováním na webu ČT :D bude vybrán Ámos sympaťák.

Už tradičně budou partneři projektu vybírat oborové Ámose, tedy nejoblíbenějšího fyzikáře (vyhraje Oranžovou učebnu pro školu), chemikáře (dostává finanční dar na pomůcky do kabinetu chemie), češtináře a matikáře (získají dar od MŠMT).

Tak neváhejte a pusťte se do vyplňování přihlášky. Všechny potřebné informace najdete na www.zlatyamos.cz.

(za)