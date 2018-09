Ilustrační FOTO - Pixabay

Odzbrojili policii v Acapulcu

Celý policejní sbor známého letoviska Acapulco na jihu Mexika byl odzbrojen a je vyšetřován kvůli podezření, že ho infiltrovaly drogové gangy.

Podle agentury AP o tom informovaly úřady státu Guerrero. Vláda tohoto mexického státu v prohlášení svůj krok zdůvodnila »podezřením, že policejní síly města byly pravděpodobně infiltrovány zločineckými skupinami«, a »naprostou nečinností městské policie v boji proti vlně zločinnosti«.

Členům policejního sboru Acapulca byly odebrány zbraně, vysílačky a neprůstřelné vesty a nyní jsou prověřováni. V rámci přijatých opatření byly také vydány zatykače na dva vysoké policejní velitele v Acapulcu. Jsou obviněni ze zabití, napsala AP bez dalšího upřesnění.

Ochranu zákona a pořádku ve městě s 800 000 obyvateli převzali vojáci, námořní pěchota a státní policie. Vloni připadalo v Acapulcu 103 zavražděných na 100 000 obyvatel, což je jedna z nejvyšších měr těchto násilných trestných činů v Mexiku i na světě.

Zásah proti acapulcské policii však není v Mexiku ničím výjimečným. Podobná opatření kvůli zkorumpování drogovými kartely už byla přijata v několika jiných částech země. V samotném státě Guerrero se tak stalo ve více než desítce měst. A v severomexickém státě Tamaulipas, který je nejvíce sužován násilím spojeným s drogami, téměř není místního policejního sboru, který by od roku 2011 nebyl rozpuštěn, poznamenala ČTK. Nový levicový prezident Anrés Manulel López Obrador (AMLO) to nebude mít po prosincovém nástupu do funkce vůbec snadné...

(rj)