Ilustrační FOTO - Pixabay

Budvar snáší zlatá vejce

Národní podnik Budějovický Budvar odvede do státního rozpočtu půl miliardy korun. Na svém zasedání o tom rozhodla vláda.

Ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD) uvedl, že s odvodem ve výši 500 milionů korun se počítalo již při přípravě státního rozpočtu na letošní rok. »Převod peněz do státního rozpočtu projednala i dozorčí rada, důležité je, že to nijak neohrozí investiční aktivity podniku,« dodal. Generální ředitel podniku Petr Dvořák už dříve řekl, že podnik s odvodem počítá. Peníze budou směřovat ještě do letošního rozpočtu. Loni Budvar peníze do rozpočtu kvůli vysokým investicím neodváděl.

Budvar měl loni tržby 2,47 miliardy korun a prodal 1,55 milionu hektolitrů piva. Pivovar se 670 zaměstnanci také loni vyvezl rekordní objem piva. Do 76 zemí exportoval více než 990 000 hektolitrů, meziročně o 1,5 procenta více.

Letos v březnu zprovoznil Budvar modernizovanou linku na stáčení piva do plechovek za 40 milionů. Od dubna je ve zkušebním provozu nové logistické centrum za 750 milionů Kč, v květnu se začal stavět nový ležácký sklep za 250 milionů, výrobní kapacity pro dozrávání piva se zvýší o 20 procent. Letos měla začít stavba nové stáčírny lahví a výrobních kapacit pro hlavní kvašení. Posledním rozšířením bude nová varna. Jde o součást rozvojového plánu, který začal v roce 2016. Do roku 2020 investuje Budvar dvě miliardy. Poté stoupne roční výstav o čtvrtinu na dva miliony hektolitrů.

(ste)