Více práv mladým kriminálníkům

Mladiství do 18 let věku, kteří jsou podezřelí nebo obvinění v trestním řízení, by měli získat více práv. Počítá s tím návrh ministerstva spravedlnosti, který schválila vláda.

Novela do českého právního řádu promítá příslušnou evropskou směrnici, která mimo jiné stanoví, že orgány činné v trestním řízení musí člověka pokládat za mladistvého, pokud není jisté, že už měl 18. narozeniny. Jestliže by se vyskytly pochybnosti o věku, bylo by už nyní nutné podezřelého pokládat za neplnoletého.

Mladistvý nově bude muset mít obhájce nikoliv pouze do dovršení 18 let, ale až do 21 let věku, jestliže trestní řízení začalo před tím, než dosáhl plnoletosti, a jestliže to bude s přihlédnutím k okolnostem případu vhodné.

Novela dále rozšiřuje okruh informací, které je v trestním řízení potřeba poskytnout mladistvému, jeho zákonnému zástupci nebo opatrovníkovi.

Směrnice také nařizuje, aby policie při výslechu mladistvého upřednostňovala audiovizuální záznam před pouhým záznamem zvukovým.

Návrh pamatuje i na mladistvé ve vazbě, konkrétně na to, aby mohli být i po dosažení plnoletosti odděleni od dospělých obviněných, jestliže to situace odůvodňuje a jestliže je to slučitelné se zájmy ostatních mladistvých ve vazbě.

Stínovému ministrovi spravedlnosti KSČM Stanislavu Grospičovi se úprava podle požadavků EU příliš nepozdává. »Do určité míry jde o kontroverzní návrh. Zdá se mi, že pokud je mladistvý uznán svéprávným, měl by mít stejná práva jako zletilý. Nelíbí se mi ani hýbání s limitem 18 let na 21 let u některých práv. Je to dosti zvláštní, když se souběžně velmi vážně diskutuje o snižování věkové hranice trestní odpovědnosti,« řekl Haló novinám Grospič.

(ste)