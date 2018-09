Ilustrační FOTO - Haló noviny

Výbor doporučil vzít loňské hospodaření státu na vědomí

Státní závěrečný účet za loňský rok by měla Sněmovna na některé z příštích schůzí vzít na vědomí. Doporučil jí to rozpočtový výbor. Účet vyčísluje loňské hospodaření státu.

Státní rozpočet na rok 2017 schválila Sněmovna se schodkem 60 miliard, ale skončil schodkem 6,2 miliardy. Zástupci ministerstva financí uvedli, že na výdajích se proti plánu utratilo o 30 miliard korun méně, zato se podařilo získat o 23 miliard víc na příjmech.

Výsledný schodek by měl stát financovat hlavně vydáním dluhopisů za 7,2 miliardy korun. Výbor ale neschválil tu část návrhu usnesení, která vyslovuje souhlas s vypořádáním loňského schodku pomocí vydaných dluhopisů a zvýšení stavu na účtech státních finančních aktiv. Předsedkyně výboru Miloslava Vostrá (KSČM) však poznamenala, že konečné slovo bude na Sněmovně, která tuto část usnesení obdrží formou zápisu.

Česká ekonomika loni vzrostla o 4,4 procenta. Rozpočet hospodařil s konečnými příjmy téměř 1274 miliard korun a výdaji 1280 miliard korun. Celkové příjmy státního rozpočtu se loni snížily meziročně o osm miliard korun. O 82 miliard se meziročně propadly příjmy EU, naproti tomu o 84,1 miliardy vzrostly meziročně příjmy z daní a pojistného.

Celkové výdaje rozpočtu po všech jeho loňských změnách meziročně vzrostly o 60 miliard, přesto byly proti plánu nižší o 30,5 miliardy korun. Vláda uvádí, že příčinou bylo nedočerpání peněz na investice. Na investice šlo z rozpočtu 82 miliard korun a podle Nejvyššího kontrolního úřad to byla nejnižší částka za posledních 12 let.

Více peněz pro Hradní stráž

Rozpočtový výbor schválil také převod peněz uvnitř rozpočtu ministerstva obrany. Hradní stráž dostane 92 milionů korun na pořízení rádiové sítě a Vojenské zpravodajství 94 milionů na zajištění kybernetické bezpečnosti České republiky.

Schválená změna v rozpočtu také počítá s opravami obvodového pláště a střechy tří budov Vojenské střední školy v Moravské Třebové, se kterými prostřednictvím příspěvkové organizace Armádní servisní hospodaří ministerstvo obrany. Rekonstrukce bude stát asi 59,5 milionu korun. Ze státního rozpočtu na opravu půjde necelých 23 milionů korun, z rozpočtu EU 9,4 milionu a 16,5 milionu zaplatí Armádní servisní. Zbylých 10,6 milionu bude čerpáno z dotace Nová zelená úsporám.

Zelená nafta bude ve výboru odolávat zamítnutí

Na jednání rozpočtového výboru se dostala i zemědělská problematika, konkrétně návrh na zachování současné úrovně vratky spotřební daně z nafty zemědělcům, tzv. zelené nafty. Pod předlohou jsou podepsaní zástupci KSČM, ANO, KDU-ČSL, ČSSD a SPD v čele s místopředsedou zemědělského výboru Pavlem Kováčikem (KSČM).

Norma v úvodním kole projednávání ustála návrh na zamítnutí, který vznesla Veronika Vrecionová (ODS). Zamítnutí bude odolávat i na rozpočtovém výboru, jeho člen Miroslav Kalousek (TOP 09) oznámil, že takový návrh předloží. Norma podle něj komplikuje správu daně a jde tak přímo proti programu vlády zjednodušit daňový systém. Opatření navíc podle něj poskytuje »poměrně široký prostor k daňovým únikům«. To obhájci předlohy odmítli. Zpravodajka Ivana Nevludová (ANO) uvedla, že když přijde celní úřad k zemědělcům na kontrolu, musí mu zemědělec podrobně vykazovat, kde a jak prováděl polní práce. »Je tam malý prostor k nějakým únikům,« řekla.

»Vratka je jedna z možností, jak podpořit zemědělskou výrobu mimo dotace z EU, národní dotace využívají všechny státy unie,« uvedl za předkladatele návrhu Jan Volný (ANO). Vysvětlil, že cílem zákona je stimulovat zemědělce, aby se vrátili k živočišní výrobě.

Podpora zemědělců prostřednictvím slevy na spotřební dani z motorové nafty podle dosavadní úpravy v prosinci skončí. »Tím, že by skončila podpora prostřednictvím zelené nafty, vystavila by zemědělce nejen produkující rostlinné produkty nebo komodity, ale i živočišnou výrobu, lesáky a další do konkurenčně velmi znevýhodněného postavení, což si při dlouhodobě problematickém stavu zemědělství nemůžeme nadále dovolit,« řekl Kováčik při obhajobě návrhu, který zachovává současnou úroveň vratky i po 1. lednu 2019.

S návrhem přišli předkladatelé proto, aby pomohli udržet či podpořit počty hospodářských zvířat. Argumentují tím, že nižší počty chovaných hospodářských zvířat způsobují i nižší objem produkovaných statkových hnojiv. To má špatný vliv na kvalitu půdy i obsah humusu. Následkem je eroze půdy a lokální záplavy.

Výbor projednávání návrhu přerušil do 10. října. Poslanci tak dostali čas na předkládání pozměňovacích návrhů, čeká je také hlasování o zamítnutí předlohy.

