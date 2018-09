Premiérka Theresa Mayová. FOTO - wikimedia commons

Corbyn: Mayová je národní katastrofa

Britská Labouristická strana bude v parlamentu hlasovat proti jakékoli dohodě o brexitu, jež bude založena na tzv. plánu z Chequers, který prosazuje premiérka Theresa Mayová. Na konferenci nejsilnější opoziční strany to řekl její předseda Jeremy Corbyn. Zároveň uvedl, že labouristé jsou i proti scénáři, aby Británie opustila EU bez dohody. O den dříve schválili možnost vypsání nového referenda o brexitu.

»Labouristé budou hlasovat proti plánu z Chequers nebo čemukoli, co z něj zbylo, a staví se i proti odchodu z EU bez dohody,« uvedl Corbyn s odkazem na brexitový plán britské vlády dojednaný na venkovském sídle premiérů v Chequers. Situaci, kterou navrhuje Mayová - kdy by Spojené království neuzavřelo s EU dohodu o podmínkách rozluky a o budoucích vztazích po brexitu, označil Corbyn na konferenci v Liverpoolu za národní katastrofu. Mayová zrovna v úterý opět naznačila, že by upřednostnila odchod Británie z EU bez dohodnutí podmínek rozluky před současnou nabídkou Bruselu týkající se budoucích vztahů.

Jeremy Corbyn. FOTO - wikimedia commons

Rozumné dohodě ANO

Jinak vstřícný předseda labouristů ale zároveň připustil, že jeho strana je za určitých podmínek dohodu, kterou Mayová v Bruselu vyjedná, ochotna podpořit. »Pokud dojednáte dohodu, jejíž součástí bude celní unie a žádná tvrdá hranice v Irsku, pokud ochráníte pracovní místa, práva lidí v práci a standardy v oblasti životního prostředí, pak takovou rozumnou dohodu podpoříme,« řekl Corbyn a dodal, že pokud nic takového premiérka vyjednat nedokáže, pak by měla udělat místo straně, »která to dokáže a která to udělá«.

V případě odmítnutí dohody vyjednané vládou Mayové s evropskou sedmadvacítkou v Bruselu, by se podle labouristů měly konat předčasné volby. Corbyn zopakoval, že kromě nich jsou ale na stole i jiné možnosti. Jaké to jsou, ovšem nesdělil a odkázal pouze na úterní proslov mluvčího své strany pro brexit Keira Starmera.

Starmer na konferenci řekl, že otevřená je i možnost, že bude Labouristická strana prosazovat druhé referendum o brexitu (pro případ, že Mayová nebude schopna finální dohodu s Bruselem prosadit v britském parlamentu) a vyloučeno podle něj není ani setrvání Británie v EU.

Klíčová pasáž přijatého usnesení uvádí, že pokud se labouristům nepodaří v zemi zajistit předčasné volby, musí strana využít veškeré zbývající možnosti včetně prosazování nového referenda. Delegáti na labouristickém sjezdu o něm ale hlasovali pouze zvednutím rukou a podle britských médií byla proti jen hrstka z nich. Corbyn ovšem zdůraznil, že »labouristé respektují rozhodnutí (většiny) britského lidu« vyjádřené v referendu z roku 2016.

Labouristé uznají Palestinu

Corbyn se věnoval brexitu až v samotném závěru. Podstatnou část proslovu směřoval domácím tématům včetně zdravotnictví, sociálního systému a zaměstnanosti. Zmínil se také o prioritách labouristů v oblasti zahraniční politiky. Kritizoval mj. kontroverzního amerického prezidenta Donalda Trumpa, ale i britskou vládu, která zavírá oči před utrpením lidí ve válce v Jemenu. Za pokrytce označil vládnoucí konzervativce i kvůli podpoře islamofobní vlády Viktora Orbána v Maďarsku. Palestinský stát chtějí podle Corbyna labouristé uznat, »jakmile se dostaneme k moci«.

Corbyn se vyjádřil také k obviněním, že uvnitř jeho strany bují antisemitismus. Židům v Británii, ale i příslušníkům dalších menšin, slíbil ochranu. V této souvislosti připomněl, že přede dvěma lety navštívil bývalý nacistický koncentrační tábor v severočeském Terezíně.

Ohrožení letů

Británie ale přece jen aktuálně žije hlavně brexitem. Už proto, že v případě, že by v březnu příštího roku odešla z EU bez jakékoli dohody, letecké společnosti z Británie i Evropské unie by ztratily automatické právo vzájemného přeletu nad územím toho druhého. Ve svém prohlášení o tom v pondělí podle BBC informovala britská vláda. Kabinet v této souvislosti chce, aby si obě strany ještě před odchodem Londýna z EU vzájemně uznaly pravidla pro leteckou přepravu.

Varování nicméně nemusí nutně znamenat, že by hned den po brexitu přestala letadla létat, poznamenala ČTK. Vláda uvedla, že unijním leteckým společnostem jednostranně vydá povolení k přistání na britských letištích a bude doufat, že se členské státy zachovají stejně. »Nebylo by v zájmu žádné země EU ani Británie, aby omezily výběr destinací, do kterých je možné létat. Jestliže ale tato povolení nebudou udělena, může dojít k narušení některých letů,« citoval list The Guardian z vládního prohlášení.

(rj)