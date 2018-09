Všichni jsme lidé. Máme jedno tělo a jednu duši

»Všichni jsme součástí celku. Máme z podstaty jedno tělo a jednu duši. Pokud jen jeden člen trpí a má bolesti, ostatní to pociťují také. Nemáš-li soucit s ostatními a je ti lhostejný jejich osud, je ostudou tě nazvat člověkem.« Perského básníka a spisovatele Saadi Širáziho, který žil ve 13. století, citovala redaktorka Deníku Referendum Fatima Rahimi v rámci demonstrace » Přijměme syrské děti: Proti politice cynismu«, která se ve ve čtvrtek 20. září uskutečnila na pražském Hlavním nádraží.

»Dnes tady před vámi stojím jako člověk, který musel utéct před válkou. Bylo mi sedm let, když jsme opustili Afghánistán a bylo to přímo tady, před Hlavním nádražím v Praze, kde jsme se ocitli po zhruba roce cesty. Bez jídla, bez peněz, bez oblečení, s malým kufříkem, ve kterém táta měl starý dopis od mého strýce, starý a rozbitý brýle na čtení, malou knihu, kterou nám četl pořád dokola, a sirky. Chodili jsme po Praze a nevěděli jsme, co dál. Tehdy v roce 2000 jsme ale měli jedno štěstí. Po strašné cestě, kterou jsme přežili, jsme dostali možnost požádat tady o azyl. Po zhruba třech letech pobytu v různých uprchlických zařízeních po České republice jsme dokonce dostali trvalý pobyt, našli nový domov, mohli jsme začít znovu žít. Začátky byly složité a bez pomoci bychom to nezvládli,« pokračovala.

Takové štěstí bohužel podle jejích slov nemají všichni. »Na světě je zhruba 25 milionů uprchlíků. Mezi nimi spousty dětí. Jak dnes víme ze zpráv z uprchlických táborů v Řecku, mnoho z těchto dětí trpí vážnými psychickými problémy, které vedou až k sebepoškozování či pokusům o sebevraždu. Lidé po uprchlických táborech - nejenom v Evropě - žijí ve strašných nelidských podmínkách. My dnes ale máme možnost některým z nich pomoc, dát jím šanci, dát jim domov, dát jim možnost důstojně žít,« dodala Fatima Rahimi.

V rámci demonstrace promluvili i Anežka Polášková z iniciativy Hlavák (pomoc uprchlíkům v českých detenčních centrech a projíždějících Hlavním nádražím) nebo Jan Trnka za Autonomní sociální centra Klinika, který zkritizoval populistický postoj mnoha levicových politiků. Přečten byl i dopis Ruth Hálové, jednoho z dětí, které v roce 1939 zachránil Sir Nicholas Winton. Zachránil tehdy 669 převážně židovských dětí z okupovaného území Československa před transportem do koncentračních táborů, když jim zajistil odjezd vlakem do Spojeného království. Hálová v dopise apelovala na pomoc dětem trpícím válkou a v děsivých podmínkách uprchlických táborů.

Akci zorganizoval feministický kolektiv RFK, byla protestem vůči reakci premiéra Andreje Babiše (ANO) na iniciativu k pomoci syrským sirotkům i kritikou negativních postojů u části společnosti, které rozdmýchávají i mnozí politici napříč politickým spektrem. Podle mluvčí za RFK Moniky Poláčkové je problémem celý kontext postoje k lidem na útěku. Demonstrace se zúčastnily asi dvě stovky lidí.

(ac)

FOTO - Andrea CERQUEIROVÁ