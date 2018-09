Ilustrační FOTO - pixabay

Pití alkoholu dětmi by mohla omezit regulace reklamy i úprava cen

K omezení pití alkoholu u dětí by mohla v Česku přispět regulace reklamy, úprava cen i prodeje alkoholických nápojů či kontrola případného pití při lékařských preventivních prohlídkách. Novinářům to dnes řekli národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová a Ladislav Csémy z Národního ústavu duševního zdraví, který se podílel na pravidelných mezinárodních studiích o užívání návykových látek mezi školáky.

Studie o dětech a jejich zdraví (HBSC) ze 36 zemí ukázala, že v Česku mezi lety 2002 až 2014 ubylo patnáctiletých, kteří pili alkohol. Stále jsou ale nad průměrem evropských států.

Tým národní protidrogové koordinátorky chystá českou strategii boje proti závislostem do roku 2027. Pracovní verzi dokumentu sepsal už předchůdce Vedralové Jindřich Vobořil, který z funkce odešel na konci července. Navrhoval mimo jiné výraznější zdražení alkoholu či využití procenta z daní z alkoholických nápojů, tabákových výrobků a hazardu na prevenci a léčbu.

"Konkrétní opatření nemáme ještě vydiskutovaná. Vycházíme každopádně i z doporučení Světové zdravotnické organizace," uvedla Vedralová. Podle ní strategie bude obsahovat také část, která se zaměří na problém alkoholu u dětí a mladých.

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje sedm zásadních kroků. Patří mezi ně omezení reklamy, snížení místní i cenové dostupnosti, dodržování legislativy či zvýšení povědomí o dopadech.

Podle Vedralová školní studie ukázala, že 89 procent šestnáctiletých míní, že alkohol je v Česku snadno dostupný. Strategie by se tak mohla podle doporučení WHO zaměřit na dosažitelnost "jak cenovou, tak místní", uvedla koordinátorka. Zmínila i reklamu na alkohol. "Z mého pohledu je právní úprava vágní v tom, co by reklama měla obsahovat. Zvyšuje pocit, že alkohol relaxuje," uvedla Vedralová. Dodala, že posílit by se měla i prevence ve školách.

Na užívání alkoholu u dětí by se měli víc zaměřit i pediatři. Při preventivních prohlídkách by prováděli takzvaný screening, tedy sledování možného pití. Dětí by se při kontrole ptali na to, zda někdy měly alkohol, kdy naposledy a jestli si ho dali jejich vrstevníci. Pokud by zjistili vyšší riziko pití, přistoupili by k takzvané krátké intervenci neboli vysvětlení, poučení či k dalším opatřením.

"Čekáme v podstatě na to, aby se svým způsobem prosadilo to, aby dětští lékaři při preventivních prohlídkách ve 13, 15 a případně 17 letech screening prováděli a krátkou intervenci s mladými lidmi vedli," řekl Csémy. Podle něj projekt mezi 55 pediatry, kteří vyšetřili přes 3000 dospívajících, potvrdil účinnost metody. Od pití může odradit osm až 15 procent mladých. "To je velmi významné," dodal Csémy.

Vedralová doplnila, že by krátkou intervenci měli víc využívat i lékaři při vyšetření dospělých. Výroční zpráva o užívání drog v Česku uvádí, že alkohol každý den pije asi 600.000 mužů a žen. Z nich 100.000 si dá denně pět a víc sklenic.

Studie: V ČR ubývá dětí pijících alkohol. Začínají s ním později

V Česku ubývá dětí, které pijí alkohol. Poprvé ho ochutnají také později než v minulých letech. Stále jsou ale nad evropským průměrem. Neklesá pak podíl patnáctiletých, kteří se opili už několikrát. Výsledky mezinárodní studie z let 2002 až 2014 o mladých a zdraví (HBSC) dnes na tiskové konferenci v Praze představili její autoři. Celosvětově se závěry zveřejní ve čtvrtek v OSN v New Yorku. Podle odborníků mladí místo pití nejspíš víc tráví čas na sociálních sítích, pomohl i protikuřácký zákon.

"Trendy jsou příznivé. Dochází ke snížení konzumace alkoholu u této věkové skupiny. Česko je ale stále nad evropským průměrem," řekla národní protidrogová koordinátorka Jarmila Vedralová.

Alkohol aspoň jedenkrát týdně pilo v Česku v roce 2002 zhruba 30 procent patnáctiletých dívek a dvě pětiny stejně starých chlapců. O dvanáct let později si alkohol aspoň jednou za týden dalo 14 procent patnáctiletých děvčat a pětina hochů. Průměr 36 sledovaných evropských zemí v roce 2014 činil u dívek zhruba devět procent a u chlapců 16 procent.

Ubývá patnáctiletých, kteří pijí pivo. V roce 2002 si ho týdně dalo 23 procent dívek a 37 procent chlapců, v roce 2014 osm procent dívek a 18 procent hochů. Podobný pokles je i u vína. Podíl patnáctiletých, kteří ho pili aspoň jednou týdně, klesl z 12 procent na tři procenta. U dívek a chlapců není téměř rozdíl. Pod evropským průměrem jsou mladé Češky a Češi v pití tvrdého alkoholu a slabších míchaných nápojů.

První zkušenost s alkoholem před třináctými narozeninami mělo v roce 2002 sedm z deseti děvčat, před čtyřmi lety necelá čtvrtina. Dřív než ve 13 letech vyzkoušeli alkohol tři čtvrtiny hochů, v roce 2014 jich bylo 28 procent. Podle hlavního řešitele projektu Michala Kalmana z Univerzity Palackého v Olomouci další pokles naznačují i zjištění z letošního roku, která se nyní zpracovávají.

"Konzumace alkoholu klesá. První důvod je, že se zpřísnila vymahatelnost legislativy. Klesá také konzumace tabákových výrobků - a kouření jde ruku v ruce s konzumací alkoholu. Společnost není už tak tolerantní ke konzumaci alkoholu u dětí. Přijali jsme jakýsi evropský trend. Existují také lákavější formy trávení volného času se sociálními médii," uvedl Kalman.

Zlom ve vývoji pití u mladých nastal v roce 2010, kdy mělo zkušenosti s alkoholem nejvíc dětí. Aspoň jednou týdně pila tehdy alkoholické nápoje třetina patnáctiletých děvčat a 44 procent chlapců.

Národní protidrogová koordinátorka míní, že podíl na příznivých výsledcích nemá jen změna životního stylu dětí, ale také takzvaný protikuřácký zákon. "Víc tráví čas u mobilních telefonů, izolovaně. Zapadá to také do období, kdy se začal víc probírat protikuřácký zákon, jehož součástí jsou i opatření na omezení konzumace alkoholu," uvedla Vedralová.

I když alkohol ochutnaly děti později než dřív a pily ho méně, opíjejí se stále stejně jako před lety. Víc než dvakrát za život přes pět sklenic piva v roce 2002 i v roce 2014 vypilo celkem 29 procent patnáctiletých děvčat. U chlapců podíl klesl z 38 na 32 procent.

Studie HBSC se provádí každé čtyři roky. Poprvé se odborníci dětí na jejich spokojenost, zdraví, nadváhu, stravování, pohyb, kouření, pití či šikanu ptali v 80. letech. Česko se zapojilo v roce 1994. Nyní sledují experti pět desítek států.

(čtk)