Fotografie z průběhu Mnichovských jednání – zleva: Neville Chamberlain za Velkou Británii, Édouard Daladier, zástupce Francie, Adolf Hitler za nacistické Německo a Benito Mussolini za fašistickou Itálii. FOTO - Wikimedia commons

Mnichovská zrada stále varující

Právě je tomu 80 let, co byla Československu pod hrozbou útočné války vnucena mnichovská dohoda, jež nechvalně vstoupila do historie jako mnichovský diktát porušující mezinárodní právo či mnichovská zrada. Československá státnost byla rozbita za ponižujících podmínek nacistického Německa a za souhlasu našich dřívějších spojenců.

Mnichovská smlouva znamenala odtržení našeho pohraničí (ve prospěch hitlerovského Německa, ale i Polska a Maďarska) doprovázené bezprostředně po 30. září 1938 vyháněním Čechů, židů, antifašistů a demokratů. Po 30. září prchali čeští občané a antifašisté tak rychle, že si mnozí z nich sotva zachránili holý život! Ne náhodou Český svaz bojovníků za svobodu a další organizace sdružené ve Vlasteneckém fóru vyhlásily 30. září památným dnem vyhnání Čechů. »Nemůže být zapomenuto skutečné vyhnání desetitisíců českých občanů a jejich zoufalý útěk z celého obsazovaného pohraničí uskutečněné na základě mnichovského diktátu,« připomněl Ústřední výbor KSČM ve svém stanovisku ze dne 15. září 2018.

ČSR ve válce od roku 1938

Mnichovskému diktátu však předcházela ozbrojená agrese Německa proti Československé republice, jejímiž vykonavateli byli tzv. sudetští Němci-henleinovci, někdejší čs. občané. Jak připomněl europoslanec KSČM Jiří Maštálka, Československo bylo ve válečném stavu s Německem jako první stát světa již od 17. září 1938, a to ode dne, kdy byly na pokyn Hitlera vytvořeny jednotky sudetoněmeckého freikorps, které z německého území útočily na území ČSR a napadaly její objekty, instituce a občany. Češi, Slováci a demokratičtí Němci se jako první v Evropě postavili nacistům se zbraní v ruce, vysvětlil v našem listě Maštálka.

Po Mnichovu následoval vznik polofašistické druhé republiky a šestiletá brutální okupace zbytků někdejšího suverénního státu, která si vyžádala 360 tisíc obětí a rozpoutání dosud největšího a nejkrvavějšího vojenského konfliktu v lidských dějinách. Měli bychom být poučeni z historie a přesto, jak zdůrazňují komunisté, dnes opět čelíme selhání mezinárodního společenství, nástupu fašismu a válečnického štvaní. Ve světě vzrůstá geopolitické napětí mezi velmocemi, opět se uplatňuje právo síly a rozpoutávají se válečné požáry. »Pro KSČM v současnosti není většího úkolu, než aktivně vystupovat proti přípravám nové války, bojovat za zachování světového míru, spojit k tomu všechny síly a zabránit opakování válečných hrůz, bojovat proti soudobým projevům fašismu a autoritářství. Stejně aktuální je boj za pravdivý a nezkreslující výklad našich národních dějin.«

Veřejné akce

Během víkendu proběhne řada veřejných akcí, na nichž se účastníci vysloví i k aktuálnímu rozměru výročí mnichovské dohody. V neděli 30. září pořádají KV KSČM Středočeského kraje a Prahy, Klub českého pohraničí, Slovanský výbor ČR, Levicové kluby žen, Odborové sdružení Čech, Moravy a Slezska a další vlastenecké organizace na náměstí Jana Palacha v Praze (před Rudolfinem) veřejné shromáždění, na němž promluví předseda ÚV KSČM a první místopředseda Sněmovny Vojtěch Filip, předseda středočeských komunistů poslanec Stanislav Grospič a další osobnosti.

V Brně na domě v Křenové ulici 67 v neděli 30. září v 10 hodin odhalí čeští vlastenci, sdružení do VSA, Společnosti Ludvíka Svobody, Matice Čech, Moravy a Slezska, Masarykovy demokratické akademie, Kruhu občanů ČR vyhnaných v roce 1938 z pohraničí nebo ČsOL, za účasti prvního místopředsedy ÚV KSČM Petra Šimůnka pamětní desku připomínající vyhnání 350 000 Čechů ze svých domovů v letech 1938-1945. Vznik pamětní desky podnítil brněnský Výbor národní kultury.

Pražané se mohou v neděli 30. září zúčastnit také mítinku spolku Alternativa zdola, občanské iniciativy Ne základnám, Strany demokratického socialismu a Nezávislých médií nazvaného Přízrak Mnichova se vrací – My proti všem. Vystoupí na něm spisovatelka Lenka Procházková, historička Marie Neudorflová aj. Zahájení je v 17 hodin na Václavském náměstí.

Český svaz bojovníků za svobodu zve v pondělí 1. října od 13 hodin na pražské Masarykovo nádraží, kde se u pamětní desky vyhnaných Čechů a antifašistů uskuteční, tak jako každoročně, pietní vzpomínka. Na toto nádraží v dramatických dnech podzimu 1938 přijížděly vlaky s lidmi, kterým teror henleinovců a nastolené nacistické pořádky po mnichovské dohodě znemožnily život v jejich domovech v čs. pohraničí.

(mh)