Mnichov, osmdesát let poté

Bavorský Mnichov. Toto město se stalo synonymem zrady, bezmoci a kapitulace českého národa. Je tomu právě 80 let, kdy byl podepsán mnichovský diktát. Stalo se tak 29. září 1938, kdy představitelé Německa, Francie, Velké Británie a Itálie podepsali v Mnichově dohodu o postoupení pohraničí českých zemí Německu. Více než jeden milion Čechů se v té chvíli ocitl v německé říši, mnozí z nich si vzali nejnutnější věci a přesunuli se do vnitrozemí.

Projevy obětavosti lidí, jejich vlastenectví a rozhodnutí bránit vlast vůči německé přesile byly tehdy v září 1938 obrovské. Skutečnost, že českoslovenští vojáci ve zbrani tehdy nebojovali proti nepříteli, se odrazila na morálce všech. Nutno podotknout, že Mnichov 1938 stále rozděluje národ na dvě skupiny – jedni si myslí, že jsme se měli bránit, a druzí jsou naopak odpůrci aktivního odporu. Jinak v té době přemýšleli vojáci, kteří tehdy se slzami v očích opouštěli hraniční opevnění. Odlišný pohled po Mnichovu měli třeba lidé, kteří měli rodiny a děti. Českoslovenští vojáci by tehdy možná statečně bojovali, několik dnů by odolávali v bunkrech na hranicích, ale těžko říci, jak by dopadli sami civilisté. Nesmíme zapomenout ani na to, že proti nám byli tehdy kromě Němců také sousední Poláci, Maďaři a Slováci. A to vskutku nevěstilo nic dobrého.

Historici jako důvod pro aktivní obranu českého národa většinou poukazují na naši výbornou a velmi dobře vyzbrojenou armádu, zmiňují proslulé pohraniční opevnění a skutečnost, že se lidé chtěli bránit. Vynucená kapitulace se tak stala velkou národní tragédií. Následné obsazení Československa v březnu 1939 bylo pak pro některé československé vojáky, kteří museli složit zbraně, důvodem odejít bojovat proti Němcům do zahraničí. Doplňme, že pozdější legendární britský premiér Winston Churchill nemohl výsledek mnichovské konference, kdy Velká Británie s Francií odmítly jít svému spojenci, Československu, při jeho napadení na pomoc, charakterizovat výstižněji: »Mohli jsme si vybrat mezi hanebností a válkou. Zvolili jsme hanebnost a budeme mít válku.«

I po osmdesáti letech je nám Mnichov mementem. Musíme proto přijmout skutečnost, že v tehdejším Československu, stejně tak, jako v celé Evropě, převládla snaha zabránit další evropské válce. S odstupem mnoha desítek let bychom neměli tyto pokusy o mírové řešení odsuzovat, ač se nakonec ukázaly jako marné. Tehdy nešlo o otázku odvahy, nýbrž o posuzování dramatické situace na základě velice omezených informací a o rozhodnutí týkajícím se milionů lidských životů. Nechť je nám proto Mnichov 1938 výstrahou toho, kam až může dojít podcenění jakéhokoliv fanatismu.

Radek NEJEZCHLEB, předseda OV KSČM Jindřichův Hradec