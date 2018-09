Jde o úřednictvo

Podle paní Schillerové, ministryně financí Babišovy vlády, má v příštím roce zmizet na 2000 úřednických míst. Část z nich byly vlastně »mrtvé duše« a úředníci si jejich platy rozdělili. Tak vlastně potvrdili, že místa byla naplánována zbytečně. Ostatní propouštění může být však bolestné. Jde ovšem jistě o správnou cestu. Jen se musíme zeptat, kdo připustil takový nárůst administrativy? Minulý, tedy předlistopadový režim, to prokazatelně nebyl. Také v něm, jak víme, docházelo k nárůstu papírování a úředníků, ale nikdy v rozsahu, jako je tomu nyní. Protože, jak známo, úředníci jsou závislí na svých zaměstnavatelích, a tudíž volí často podle nich – kdyby jejich šéf musel odejít, mohli by totiž odejít i oni. Nemůžeme se divit, že ve městech, kde je větší počet úředníků, volby dopadají tak, že vítězí kandidáti stran, kteří převzali prapor od svých stranických předchůdců. O myšlenky, o chytré nápady tady vůbec nejde. Pokud by se uskutečnil průzkum mezi voliči úředníky, nevěřím, že by ho někdo povolil, jistě by se to také potvrdilo.

Každý jistě v místě, kde žije, by můj názor odsouhlasil. Ovšem pokud žije na malé vsi, je situace jiná. Proto tady bývají i jiné výsledky voleb. Stačí si uvědomit, která místa hlasovala pro Miloše Zemana v posledních prezidentských volbách a která nadržovala spíš akademiku Drahošovi. Dnes Drahoš kandiduje na senátora. Pokud by kandidoval v okrsku, kde není velké město, asi by neprošel. V Praze je tomu pochopitelně jinak a není to jen proto, že by tu byly větší pracovní příležitosti oproti jiným regionům. V hlavním městě soustředění úředníků je totiž veliké. Pokud se budou propouštět, každý z nich může tratit. Proč by tedy on a jeho rodina volili kandidáty stran, které jeho zaměstnání nemohou ovlivnit? Nejde však jen o Prahu. Podobné je to ve velkých městech, především krajských. I tady úřednictvo je závislé na tom, kdo se dostane do čela vlády. A to i třeba krajské. Nedivme se proto zdejším volebním výsledkům.

Záměr ministryně je tedy chvályhodný. Může být jen plácnutím do vody. Když pak nastane klid, kruhy na hladině zmizí. Může ovšem způsobit i zemětřesení mezi úřednictvem. A pak nevím, jak by volby pro ty, kteří jsou pro snížení počtu úředníků, dopadly.

Milan ŠPÁS