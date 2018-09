Nandal mu to

Jako slon v porcelánu, toto nemotorné zvíře, jež bezhlavě rozdupe pracně vytvářené jemné předivo diplomatických vztahů, vystoupil na 73. zasedání Valného shromáždění OSN americký prezident Donald Trump. Do hlavního jednacího sálu, v němž zasedají zástupci všech členských států OSN, nastoupil s rétorikou ředitele základní školy, jenž kárá žáčky za to, že zlobí, přičemž poukáže na největší rošťáky, s nimiž není radno se vůbec kamarádit. Natož s nimi mluvit. Nejlépe si odsednout a vyobcovat z třídního kolektivu.

Celé to vypadalo jako legrační herecký výstup (i se slyšitelným smíchem mnohých vysokých diplomatů), ale byla to fakt vážná událost. Tentokrát se ocitl v americkém hledáčku Írán. Íránští politici prý podle Trumpa rozsévají chaos, smrt a rozvrat, šíří a podporují terorismus (dokonce nejvíce ze všech zemí!), země je zkorumpovanou diktaturou, a volil i jiná silná slova. Ostatní země by se Íránu měly štítit a podílet se na jeho izolaci. Trump jako »pán zeměkoule« zahrozil, že Spojené státy zavedou proti Teheránu další, ještě tvrdší sankce.

Íránský prezident Hasan Rúhání, který byl této kritice na půdě VS OSN osobně přítomen, mohl ihned reagovat. Nešlo o vzájemné obviňování mezi dvěma prezidenty, jak slovní přestřelku Trump – Rúhání okamžitě přiblížila některá média, nýbrž o Trumpův útok a teprve následnou Rúháního obranu. Nutno uznat, že íránská hlava státu měla v tomto souboji značnou převahu a reagovala s nadhledem. Na straně Íránu je totiž více trumfů. Írán hraje podle pravidel, snaží se ctít dohody, má zájem o dialog. Těmi, kdož jednají z pozice síly a ještě k tomu navádějí ostatní, jsou Spojené státy americké, smečoval íránský prezident.

Duše pozorovatelky mezinárodního dění, jež nesnáší, aby se jakýkoli stát v osobě svého nejvyššího představitele takto vyvyšoval nad druhé, zajásala, že se íránský prezident nedal. Pravda, Írán také není žádná malá země. Že na mezinárodním fóru, se stovkami, ba tisíci svědků a sdělovacími prostředky za zády řekl hezky natvrdo, že Američané se dopouštějí ekonomického terorismu, neboť jednostranné sankce nejsou ničím jiným. Myslím, že byl Rúhání ke Spojeným státům za všechny útočné války, které kdy vedly, za zasahování do vnitřního vývoje cizích států a za agresivitu velmi vlídný. »K dialogu nelze nikoho nutit, ale já ho zahajuji tady. Začíná se tím, že končí výhrůžky a nespravedlivé sankce,« řekl nebojácně Rúhání, který tím tak dal Donaldu Trumpovi pěknou lekci z chování skutečného státníka.

Připomeňme, že USA letos odstoupily od dohody velmocí s Íránem, který výměnou za zmírnění sankcí omezil svůj jaderný program. Další signatáři této dohody, Británie, Francie, Rusko, Čína, Německo a Evropská unie, se úmluvu snaží udržet při životě.

Monika HOŘENÍ