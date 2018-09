Ilustrační FOTO - pixabay

Nastal čas, aby se Izrael přiznal

Svět by se měl více zabývat jaderným programem Izraele, jelikož je to jediný stát na Blízkém východě s jadernými zbraněmi. V reakci na čtvrteční projev izraelského premiéra Benjamina Netanjahua před Valným shromážděním OSN to uvedl na Twitteru íránský ministr zahraničí Mohammad Džavád Zaríf (na snímku).

»Izrael je jediným režimem v našem regionu s tajným a nepřiznaným programem na výrobu jaderných zbraní, včetně opravdového jaderného arsenálu. Nastal čas, aby se Írán přiznal a představil svůj nelegální program na výrobu jaderných zbraní mezinárodním inspektorům,« uvedl Zaríf na Twitteru. Kriticky se k projevu Netanjahua vyjádřil také Zarífův mluvčí Bahrám Ghasemí, který řekl, že se svět jen zasměje výrokům Netanjahua o tom, že Írán má tajný jaderný sklad v Teheránu. Projev izraelského premiéra mluvčí íránské diplomacie podle agentury Fars označil za nepravdivý, bezvýznamný a nepotřebný.

Netanjahu ve čtvrtek v New Yorku v OSN uvedl, že Írán má další jaderné úložiště v Teheránu, kde má výbavu pro výrobu jaderných zbraní. Zároveň pochválil USA, že odstoupily od jaderné dohody s Íránem a opět proti islámské republice zavedly sankce. Snahu evropských signatářů o zachování dohody, navzdory americkým sankcím, izraelský premiér označil za nebezpečnou politiku ústupků. Zdůraznil přitom, že nedopustí, aby Írán Izrael ohrožoval.

Mezinárodní jadernou dohodu s Íránem podepsaly v roce 2015 USA, Francie, Británie, Německo, Čína, Rusko a EU; Teherán se v dokumentu zavázal omezit svůj jaderný program výměnou za odvolání s ním spojených sankcí. Díky dohodě se zahraničním firmám otevřel přístup na osmdesátimilionový íránský trh. Americký prezident Donald Trump ale letos květnu oznámil, že USA od dohody odstupují a v srpnu zavedl Washington proti Íránu nové sankce. K odstoupení USA od dohody se opakovaně kriticky vyjádřili její další signatáři a EU usiluje, aby mohla zachovat obchod s Íránem. Teherán uvedl, že od dohody odstoupí, pokud mu přestane přinášet ekonomické výhody plynoucí ze zrušení sankcí.

(čtk)