Psychiatr Barnevernetu miluje dětské porno

Norsko znovu prověří sérii kontroverzních rozhodnutí o odebrání dětí rodičům, na nichž se podílel psychiatr (56), jenž byl odsouzen za stahování snímků a videí zobrazujících sexuální zneužívání nezletilých. Jedné z postižených rodin už byly děti vráceny. Norská sociální služba Barnevernet je kritizována některými rodiči a experty, podle nichž často odebírá děti a dává je do pěstounské péče bez dostatečného odůvodnění.

Skandál se týká předního odborníka v oboru psychiatrie, který byl v dubnu v norské metropoli Oslu odsouzen k téměř dvěma letům vězení za to, že si stáhl téměř 200 000 fotografií a více než 12 000 videí, na nichž bylo zachyceno sexuální zneužívání dětí nebo děti jako sexuální objekty. Na některých ze snímků bylo vidět nemluvňata znásilňovaná dospělými muži. Psychiatr se ke svým činům před soudem přiznal a prohlásil, že podobné materiály sledoval 20 let. Během té doby byl jmenován do 14členné expertní komise, jež hraje v Norsku klíčovou roli při posuzování, zda má být dítě vzato do pěstounské péče. Sám má dvě děti, které mu ale odebrány nebudou, řekly úřady. Psychiatra kromě toho jako experta zaměstnávaly i různé místní instituce. Norské úřady po vynesení rozsudku zbavily psychiatra licence, původně ale neměly v úmyslu přezkoumávat případy, v nichž figuroval. Ministerstvo pro děti a rovnost v červnu BBC sdělilo, že záležitost nebude komentovat, a odmítlo žádost o rozhovor. Nyní ale ministerstvo vyzvalo místní úřady, aby znovu prověřily případy, v nichž psychiatr rozhodoval. »Pokud to bude možné, přezkoumáme všechny tyto případy,« prohlásil Börge Tomter z rady pro dohled nad zdravotními záležitostmi. Kolik takových případů může být, Tomter neví.

Sám odsouzený psychiatr před 10 lety prohlásil, že se jako přizvaný odborník podílel na rozhodování v 50 až 75 případech týkajících se »ochrany« dětí. Expertní komise, v níž působil v poslední době, posuzuje každoročně zhruba 750 doporučení místních úřadů k odebrání dětí.

