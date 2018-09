KSČM zatím vnímá vládu se smíšenými pocity

Koaliční vládu Andreje Babiše složenou z ministrů nominovaných hnutím ANO 2011 a ČSSD vnímá zatím KSČM se smíšenými pocity.

»Vzhledem ke složení nelze mít přehnané očekávání, ale vnímáme určitý zásadní rozdíl od přechozích vlád. Není to tedy vláda, s níž by KSČM spojovala přehnané naděje a výrazný optimismus,« uvedl první místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip. KSČM prostřednictvím hlasů svých poslanců umožnila získat důvěru koaliční vládě. »Podmínili jsme to programovou podporou našim sedmi prioritám. Jako pozitivní tedy především vidíme, že Česká republika má vládu s důvěrou a může přistoupit k nápravě některých negativních opatření předchozích vlád. Rozhodující je, zda jde i o nové směřování České republiky do budoucna,« připomněl Filip.

První místopředseda Sněmovny a předseda ÚV KSČM Vojtěch Filip.

Podle Filipa zatím vláda své závazky ohledně priorit KSČM plní. »Byť s různou intenzitou. Kladně hodnotíme např. prvé kroky směřující k valorizaci důchodů, obdobně přístup k navyšování mezd, dosáhli jsme dohody o plánu k navýšení minimální mzdy, zrušení karenční doby, a dalším sociálním opatřením,« shrnul Filip, současně ale dodal, že v současných krocích je KSČM opatrná až nespokojená. »Kritické výhrady máme k pomalému vývoji v personální situaci v resortu zahraniční politiky a zdravotnictví,« konstatoval Filip s tím, že až další čas ukáže, jak se bude situace vyvíjet a zda bude KSČM ochotna vládu tolerovat i do budoucna. »Práci budeme kriticky posuzovat případ od případu,« uzavřel předseda ÚV KSČM.

(za)