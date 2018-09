Ilustrační FOTO - pixabay

Západonilská horečka na jižní Moravě

První člověk, který se na českém území nakazil západonilskou horečkou, zemřel. Byla to dvaasedmdesátiletá žena, která v inkubační době prokazatelně nebyla v zahraničí.

Současně měla ale i další vážné chronické problémy, uvedla televize Nova. Informaci o úmrtí potvrdil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Podle hygieniků žena z jižní Moravy zemřela v srpnu v nemocnici. »Jedná se podle všech zjištěných skutečností o ženu ročník 1946, podle testů, které byly provedeny, se jedná skutečně o západonilskou horečku,« řekl Prymula. »Ten člověk pochází z jižní Moravy, bydlí tam, a v inkubační době, která je tři až 14 dnů, nenavštívil žádnou endemickou oblast. Tím pádem mohlo dojít k nákaze jenom na našem území,« doplnil epidemiolog Rastislav Maďar.

Ministerstvo zdravotnictví oznámilo, že lékaři potvrdili nákazu západonilskou horečkou u prvního českého pacienta, který si ji nepřivezl ze zahraničí. Nákaza se na jižní Moravu dostala pravděpodobně ze severního Rakouska. Virus u komárů a koní na jižní Moravě epidemiologové objevili už v červnu. Letos jde už o druhého nakaženého Čecha – prvním byl muž, který pobýval v Řecku.

»Vzhledem ke klimatickým podmínkám a distribuci výskytu západonilské horečky v Evropě se jedná o logický vývoj situace. Dosud nebyl zaznamenán žádný případ, že by virus západonilské horečky byl přenosný z člověka na člověka. Byla přijata náležitá opatření a kontaktovány příslušné autority, jako například Státní veterinární správa,« sdělila mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová.

U prvního českého pacienta byla západonilská horečka potvrzena začátkem září, po návratu z Řecka skončil na infekční klinice pražské Ústřední vojenské nemocnice. Jeho stav byl stabilizovaný a později byl předán do následné péče. Tehdy ještě nebylo potvrzeno, že žena z jižní Moravy, která zemřela v srpnu, byla nakažena západonilskou horečkou.

Trvalé následky

Většinou se západonilská horečka projevuje jako běžná viróza, jedno procento nakažených prodělá zánět mozku nebo mozkových blan. Může vést až k postižení očí nebo hybnosti končetin. Inkubační doba nemoci se pohybuje od tří do 14 dnů. Virus může dětem, starším osobám a lidem s oslabeným imunitním systémem způsobit encefalitidu či meningitidu. Při závažném onemocnění hrozí u rizikových pacientů i smrt.

»V naprosté většině případů probíhá onemocnění bezpříznakově. Člověk ani neví, že onemocnění prodělal, nebo jako běžná viróza s horečkou, bolestí svalů a kloubů, zvracením nebo průjmem. Jen přibližně v jednom procentu všech případů dochází k rozvoji meningitidy, tedy zánětu mozkových blan, nebo zánětu mozku,« vysvětlil v době prvního českého případu primář Kliniky infekčních nemocí Ústřední vojenské nemocnice v Praze Štefan Marek.

Podle Maďara mohou být následky i dlouhodobé nebo trvalé jako svalová slabost nebo poruchy paměti. Západonilská horečka také může zhoršit již existující chronické onemocnění nebo přispět k rozvoji srdeční arytmie nebo selhání ledvin. Choroba je dvakrát častější u mužů, průměrný věk nakažených je 64 let.

Západonilskou horečkou se v minulosti v roce 2007 na Kypru nakazil i populární herec Pavel Nový. Několik měsíců strávil v rehabilitačním ústavu v Kladrubech, kde se znovu učil chodit. V témže roce se nakazil další pacient v Tanzánii a další v roce 2013, za posledních 11 let to bylo pět potvrzených případů. V Evropě jich letos do srpna bylo již přes 300, 17 pacientů zemřelo.

Odborníci doporučují cestovatelům do zemí, kde se nemoc vyskytuje, jako je Řecko, Rumunsko, Francie nebo sever Itálie, chránit se před poštípáním komáry.