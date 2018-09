Ilustrační FOTO - pixabay

Chřipka je prevít!

Její podceňování může přivodit nejednu vážnou zdravotní komplikaci. Očkování, které nabízejí lékaři ve svých ordinacích, se vyhýbáme. Zatím ještě nenastal čas kýchajících a kašlajících lidí, kterým těžko se bránit. »Hrají« si na nepostradatelné a proto se i s horečkami se cpou do dopravních prostředků, kde svoji chorobu »jen tak«, mimochodem, dál šíří.

Babičky věděly jak chřipce předcházet, a ještě je čas jejich radám naslouchat… I jejich báječným radám pro případ, že již chřipka, či jiná viróza, provázená zvýšenou teplotou. Zní jasně - šup do postele a v teple ji vyležet, byť ji »hazardéři« nerespektují. Jedni z obav o zaměstnání, jiní pro svoje již zmíněné přesvědčení o vlastní nepostradatelnosti, mnozí pak považují tuto nebezpečnou nemoc za maličkost, kterou hravě zvládnou.

A jak babičky s chřipkou bojovaly? Ke klasice patří bylinkové čaje. Nejlepší jsou šípkový, z černého bezu, z lipového květu, heřmánkový, fenyklový a anýzový. Ten uvolňuje hleny.

Když byl děda nemocný, potom ho babička uložila do postele, a připravila medvědí mléko - hrnek horkého mléka, dvě lžíce medu, to vše smíchat s deci rumu nebo dobré slivovice. Ale pozor – dva tři hrnky denně a dost! Pro děti je tahle »medicína« samozřejmě zcela nevhodná.

Výborný je cibulový med! Však jsme o něm a jeho účincích opakovaně psali. Chutná i dětem. Cibuli nakrájejte na malé kostičky či ji rovnou nastrouhejte na nerezovém struhadle, aby pustila více šťávy, zalijte ji medem, zakryjte a nechte v chladničce do druhého dne. Promíchejte a nemocnému podávejte po lžičkách, nebo mu oslaďte čaj. Při nachlazení hnaly babičky děti i dospělé do postele a »prolévaly« je bylinkovými čaji slazenými medem. K tomu přidávaly alespoň dva talíře kuřecího vývaru denně. Ten totiž zabraňuje tvorbě hlenu. Pokud měly děti či dospělí teplotu, používaly klasickou ponožkovou léčbu. Prohřály jim nohy v lavoru s horkou vodou; přilévaly stále teplejší vodu, až byla opravdu hodně teplá. Po osušení jim na nohy navlékly silnější ponožky vymáchané ve studené vodě, přes ně pak dědovy tlusté, ovšem suché, ponožky. A šup do postele. Po této ponožkové léčbě se uvolnil ucpaný nos a zlepšil krevní oběh. Za dva tři dny pacient pookřál.

Pro snížení horečky přikládaly na čelo a chodidla nohou tvaroh zabalený ve staré pleně či lněné utěrce. Ten prý horkost spolehlivě vytáhne. Vysokou teplotu údajně sníží i octové zábaly nohou.

A co česnek? Ten opravdu nemá chybu. Pokud ho máte rádi, dobře děláte a můžete jeho pomocí úspěšně bojovat s chřipkou či jinou běžnou virózou. Při viróze stimuluje pocení, navíc podporuje očistu dýchacích cest a pomáhá odkašlávání. Nejlepší je v syrové podobě. Pokud je vám chroupání česnekových stroužků nepříjemné, potom zkuste česnekové pomazánky. Dobrým základem je tvaroh utřený s několika lžícemi smetany a jemně pokrájeným, případně prolisovaným nebo nožem utřeným česnekem. Na 250 g netučného tvarohu, přidejte čtyři lžíce smetany a nejméně šest stroužků česneku. Dochutit můžete jemně usekanou čerstvou petrželkou. Skvělá je klasická česnečka, na kterou má snad každá rodina vlastní recept. Jen připomínám, že je dobré jemně pokrájený či nožem utřený česnek přidávat do vroucí vody, až úplně nakonec a hned polévku podávat. Labužníci nebudou váhat ani s přidáním lžičky mletých chilli papriček, a použijí vodu z vařených oloupaných brambor.

Ilustrační FOTO - pixabay

Jezte syrové kysané zelí! Je levnou vitamínovou »bombou«! A proto zdravé! I křen a med pomáhají stimulovat imunitu. Mají totiž dezinfekční a antibiotické účinky. Křen jemně nastrouhejte a smíchejte se stejným množstvím medu. Užívejte až pětkrát denně po jedné lžičce. A ještě bylinkový čaj! Stačí dvě lžičky bezového květu, dvě lžičky šípků, jedna lžička meduňky a stejné množství mateřídoušky. Bylinky zalijte půl litrem převařené vody teplé asi 80° C, nechejte čtvrt hodiny louhovat, přeceďte, přidejte lžíci medu a vypijte. Odvážné babičky a maminky připravují nemocným zázvorový čaj. Stačí lžíce jemně nastrouhaného čerstvého zázvorového kořene, přidejte dva tři rozdrcené hřebíčky a špetku mleté skořice. Zalijte půl litrem převařené vody teplé asi 80° C, po 15 minutách přeceďte, přidejte lžíci medu a popíjejte. Nic pro děti, ale dospělým bude určitě chutnat. I když ještě není čas chřipkových onemocnění, této »směsky« si právě teď užívám. Mám lehkou rýmu, a říkám si – co kdyby.

