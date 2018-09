Trio nejlepších: zleva Michal Svoboda, Ivana Lelkesová a Simona Rýdlová

Jednička se stala jedničkou!

Nejsympatičtější zdravotní sestřičkou letošního roku je od tohoto měsíce Ivana Lelkesová. Porodní asistentka z Nemocnice v Novém Městě na Moravě soutěžila výstižně s číslem jedna - a jedničkou se nakonec i stala! A byl to vskutku vydařený večer, za nímž se teď vrátíme následující reportáží…

Jubilejní 10. ročník oblíbené soutěže Batist NEJ sestřička se konal v Městském Divadle Dr. Josefa Čížka v Náchodě pod záštitou mnoha osobností, mezi jinými ji převzali ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) či zastupitelka města Náchod a členka Rady vlády pro rovnost žen a mužů Soňa Marková (KSČM). Oba zároveň usedli v hvězdné porotě, v níž jim dělala společnost taková jména jako Zuzana Bubílková, Jan Přeučil, Eva Hrušková, Bára Fišerová, Andrea Bezděková, Pavel Trávníček, Monika Trávníčková, Uršula Kluková, Katka Kornová a další významné osobnosti ze společenského, zdravotnického a kulturního života. Jedním z porotců byl druhým rokem v řadě také šéfredaktor Haló novin a generální ředitel akciové společnosti Futura Petr Kojzar. »Obdivuji profesi zdravotních sestřiček. Nemají to lehké, pečují o naše zdraví i životy, a přitom nebývají dostatečně finančně oceněné,« uvedl Kojzar.

Soňa Marková, která zároveň ve volebním obvodu Náchod kandiduje do Senátu, pozdravila diváky přímo z pódia. Zatímco v srpnu na akci Muž roku 2018 byla ještě po operaci dolní končetiny odkázaná na vozík, nyní dokráčela na pódium o berlích. »Vidíte, že sem patřím úplně nejvíc. Zdravotní péče mě neminula a osobně chci poděkovat všem sestřičkám, nejen za to, jakou starost poskytly mně, ale jakou poskytují pacientům a pacientkám v celé republice. Kéž se navíc splní, co si zdravotníci dlouhodobě přejí – pak bych byla nejšťastnější. Děkuji, že jste přišli a že podporujete tuto skvělou akci,« zmínila Marková ve své zdravici a nepřímo tak pochválila pořadatele Davida Novotného, který již deset let organizuje akci, jaká nemá ve východočeském regionu – a možná po celé republice obdoby. Dodejme, že ji z pozice mediálního partnera již od samého počátku podporují právě naše Haló noviny….

Disciplína číslo 3: po rozhovorech s porotci a módní přehlídce došlo na ošetřování svalnatých mužů.

Deset plus dva

O prvenství v soutěži se utkalo deset zdravotních sestřiček, včetně dvou zdravotních bratrů, z nemocnic celé republiky. Kritéria byla jednoduchá! Nesledovaly se míry, proporce a svaly, ale porota vybírala podle sympatií a celkového dojmu. Stranou šly i jejich odborné znalosti, protože všechny finalistky a finalisté jsou ve svém oboru naprostí profesionálové a nelze jim v jejich práci cokoliv vytknout.

A jak to celé nakonec dopadlo? O prvním místě již byla řeč, nicméně i další umístění byla zajímavá a zcela zasloužená. Druhé místo si vybojovala Simona Rýdlová (č. 6), sestřička z Endoskopického centra Oblastní nemocnice v Náchodě, a třetí získal Michal Svoboda (č. 5), zdravotní bratr z interní JIP v pražské Nemocnici Na Bulovce. Titul Batist Sympatie 2018 má Eva Drahorádová, staniční sestra z chirurgie Oblastní nemocnice Kladno.

Všichni ocenění jen a jen zářili – nejvíce pochopitelně Ivana Lelkesová. »Jsem šťastná a mám velkou radost. Parta tady byla úžasná a dojmy a zážitky jsou obrovské. U nás v nemocnici mám velikánskou podporu, někteří přijeli i sem za mnou do Náchoda. A oslavy budou, těším se na to,« uvedla padesátiletá sestřička pocházející ze Žďáru nad Sázavou.

Historicky první zdravotní bratr, který bodoval v soutěži Batist NEJ sestřička Michal Svoboda z Nemocnice Na Bulovce, byl svým třetím místem hodně překvapený. »Určitě jsem to nečekal a je to příjemné. A udělal bych pravidlem, aby mezi soutěžícími sestrami byli i muži. Byli jsme v soutěži dva chlapi a určitě mohu mluvit i za Jirku Medka, že jsme tu s ženskými udělali dobrou partu. Sedli jsme si a doufám, že se ještě někdy sejdeme,« uvedl třicetiletý sympaťák.

Obrovskou podporu z publika měla »domácí« Simona Rýdlová, sestřička z náchodské nemocnice. »Touha nezklamat mě trošku svazovala, ale brzy to ze mne spadlo. Holky v publiku mě hodně podpořily, bylo to slyšet a bylo to znát. Mám velkou radost,« uvedla pětatřicetiletá sestřička, kterou – jen tak mimochodem – dal na první místo právě šéfredaktor našeho deníku. »Byla nejsympatičtější a nejkrásnější. Vím, že tahle soutěž není o ženských půvabech, ale jako chlap jsem prostě učinil tuto volbu. Nicméně první místo pro paní Lelkesovou je zasloužené,« uvedl po akci Kojzar.

Pěkné příběhy

Během večera, který moderovali Daniela Šinkovová s Mirkem Šimůnkem a jehož výtěžek putuje na dobročinné účely, vystoupili Míša Nosková, Petra Černocká, Hana Křížková, Ivana Jirešová, Ilona Csáková, Felix Slováček ml, Pepa Vágner, Petra Slaninová či Anička Slováčková.

»Očekával jsem dvanáct sestřiček a překvapilo mě, že jsou mezi nimi i dva chlapi. Když o tom přemýšlím, nevím, jestli bych jako muž tu sesterskou práci zvládl,« uvedl Felix Slováček mladší. »Nikdy jsem nebyl vážně nemocný, jen jednou jsem si uřízl šlachu na prostředníčku pravé ruky. Pan docent Svoboda mi ji v nemocnici na pražských Vinohradech bezchybně sešil, takže mohu bez problémů hrát. A byla tam sestřička, která mi prst pofoukala, a bolelo to o hodně méně. Ale spíš si vzpomínám na svého dědu, který byl hospitalizovaný v hospicu a myšlenkově byl už úplně mimo, jak s ním sestřičky krásně a trpělivě jednaly. Klobouk dolů,« usmál se při vzpomínce Slováček mladší.

Písničku z muzikálu Sestra v akci zazpívala jedna ze »sester«, zpěvačka Petra Slaninová, a i ta vylovila ze vzpomínek hezkou příhodu. »Když jsem rodila svoji první dceru, zjistila jsem, že mezi sestřičkami jsou hned tři mé spolužačky ze základky. Bylo to, jako když jsme si na porodnici udělaly abiturientský večírek. A když nyní o tom přemýšlím, hned je přihlásím do dalšího ročníku NEJ sestřičky,« rozhodla se zpěvačka skupiny Koule.

Herečka Eva Burešová, která si práci zdravotní sestřičky »zkouší« v seriálu Modrý kód, byla atmosférou v náchodském divadle doslova a do písmene okouzlena. »Prostředí soutěže Batist NEJ sestřička zažívám poprvé. Stále se volí jen nejkrásnější holka nebo chlap, tak jsem ráda, že se tímto náročné povolání zdravotníků zviditelňuje,« uvedla Burešová. »Teď jsem si zdravotnictví užila, týden jsem ležela v nemocnici s ledvinovým kamenem a péče byla bezvadná. Akorát s jednou sestrou jsem měla problém, ale když pak měla noční službu, vše jsme si vysvětlily a byla to má nejmilejší sestřička. Hodně jsem v nemocnici sledovala práci sestřiček, protože to se mi hodí k natáčení Modrého kódu. Spousta diváků a hlavně děti si mne ztotožňují s mojí seriálovou postavou a ptají se mě, jestli můj porod ve výtahu bylo opravdový. Je vidět, že povolání zdravotníků je pro lidi stále zajímavé, alespoň na obrazovce.«

S péčí a láskou…

Dva pánové, bez nichž by se celá akce nemohla uskutečnit, byli velmi spokojeni, jak se jubilejní ročník povedl. »Sestřičky i zdravotní bratři jsou šikovní, užili si příjemné dny v Náchodě při soutěži. Jsme hrdý generální partner akce, protože naše výrobky pomáhají ve zdravotnictví a sestřičky s ním přijdou každý den do styku,« řekl Tomáš Mertlík, generální ředitel společnosti Batist Medical.

A sám David Novotný se k jeho slovům rád připojil. »Vítězům gratuluji a moc děkuji všem soutěžícím. Byli bezvadní. Pro mě jsou ale vítězové všechny sestřičky a zdravotní bratři v republice, kteří svoje povolání dělají s náležitou péčí a láskou. Osobně jsem rád, že se mi daří skloubit soutěž Batist NEJ sestřička s další mou soutěží Muž roku. Kluci z této soutěže byli na podiu důstojným doplňkem křehkých sestřiček,« zmínil Novotný jednu z disciplín, v níž sestry ošetřovaly svalnaté, obnažené krasavce ze soutěže Muž roku. Abychom byli spravedliví, zmiňme, že i na zdravotní bratry bylo myšleno – oba mohli ošetřovat sličnou modelku…

Dodejme, že vítězka soutěže Batist NEJ sestřička 2018 obdržela, kromě řady cen, zájezd dle vlastního výběru a také možnost si zahrát v seriálu Modrý kód na TV Prima…

Marcela ŠPIČKOVÁ

FOTO – autorka (6) a Batist NEJ sestřička