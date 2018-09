Ilustrační FOTO - pixabay

Současné počasí vydrží v Česku ještě tři týdny, pak se ochladí

Současné počasí vydrží v Česku i v říjnu. První tři týdny bude týdenní průměr nejnižších nočních teplot kolem čtyř stupňů Celsia a týdenní průměr nejvyšších denních teplot kolem 14 stupňů, v posledním týdnu se mírně ochladí. Pršet moc nebude. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Meteorologové předpokládají, že období od 1. do 28. října bude jako celek teplotně průměrné, stejně tak to podle nich bude se srážkami. "Týdenní srážkové úhrny by měly dosahovat v průměru ČR pět až deset milimetrů. Nelze proto očekávat zmírnění vláhového deficitu," uvedli.

Průměrný úhrn srážek pro období od 1. října do 28. října je 37 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 napršelo zatím nejméně v roce 1951, kdy meteorologové naměřili jeden litr na metr čtvereční. Nejvíce srážek spadlo v roce 1964 s úhrnem 104 milimetrů.

Dlouhodobá průměrná teplota pro následující čtyři týdny je 8,8 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1974, kdy průměr činil 5,3 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr 13 stupňů meteorologové zaznamenali v roce 1966.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

(čtk)