Výrobci léků by měli nést větší zodpovědnost

Některé léky dnes v českých lékárnách neseženete. Česká lékařská komora tvrdí, že za to mohou distributoři, kteří kvůli zisku léky stále víc vyvážejí do zahraničí. Loni se vyvezly léky za 3,5 miliardy, což je asi o půl miliardy víc než v roce 2015. V neděli to zaznělo v Partii televize Prima.

Jak zamezit vývozu léků, které pak mohou chybět v českém zdravotnictví? Ministr Adam Vojtěch uvedl, že na vývozu mají zájem hlavně distributoři. »Musíme změnit zákon ve smyslu regulace reexportů. Abychom se inspirovali slovenským modelem, kde to funguje velmi dobře. Výrobci budou mít odpovědnost pod sankcí dodat ten lék, aby byl k dispozici pacientům,« uvedl Vojtěch s tím, že distributor, nikoli výrobce má zájem na vývozu léků. Příkladem pro český trh by mohl být slovenský model. Změnu podpořila i stínová ministryně zdravotnictví KSČM Soňa Marková, kandidátka do Senátu. Zdůraznila, že k tzv. reexportům dochází nejen ze strany distributorů, ale i některých lékáren. »A pak - návrh, který se nyní chystá předložit ministerstvo zdravotnictví, kde by mělo být zamezeno reexportům, jsem jako poslankyně KSČM předkládala v minulém volebním období. A nebyl přijat. Tehdy už jsem říkala, že na Slovensku se tento model velmi osvědčil,« řekla na Primě. Sněmovna však tehdy její požadavek odmítla. »Jsem ráda, že nyní k tomu samo ministerstvo zdravotnictví přistupuje, « dodala Marková a poukázala na to, že na Slovensku před přijetím změny chybělo třeba 500 léků na trhu, nyní jich je asi 18.

Zdravotnictví má být transparentnější

Téma léků debatu neopustilo. Ministr zdravotnictví po nemocnicích žádá zveřejňování cen léků, i když se některé farmaceutické firmy ohradily, prý jim to může ovlivnit ceny léků na jiných evropských trzích. Vojtěch však pokládá za důležité, aby ministerstvo mělo údaje k dispozici. »Chci, aby zdravotnictví bylo transparentnější a toto je jeden z kroků, chci mít informaci o cenách,« uvedl Vojtěch.

»Transparentnost v této oblasti, protože jde o veřejné prostředky, je na místě. Ale podle EU bohužel léčivé přípravky hrazené z veřejných prostředků jsou běžným zbožím. Tady je na místě, aby se v rámci EU bojovalo o to, že léky jsou zvláštním zbožím,« prohlásila Marková. Podle Markové je však problém v tom, aby v důsledku úplného zveřejnění cen léky pro české pacienty nezdražily,« obává se stínová ministryně KSČM Soňa Marková.

